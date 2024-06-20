القبض على عاطل قتل شقيقه خلال مشاجرة فى منشأة القناطر

تمكن رجال مباحث الجيزة بقيادة اللواء محمد الشرقاوي، من القبض على عاطل قتل شقيقه خلال مشاجرة بمنطقة منشأة القناطر.

حيث أنهى شاب حياة شقيقه طعنا بسلاح أبيض، بسبب خلافات بينهما في قرية بمنشأة القناطر، وألقى رجال المباحث القبض على المتهم وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة يفيد بمقتل أحد الأشخاص، نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض، في قرية تابعة لمنشأة القناطر.

انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وتبين أن شابا قتل شقيقه الأكبر طعنا بسكين، بسبب خلافات بينهما، وتمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة.

تم التحفظ على السكين، ومعاينة مكان الحادث، وعقب مناظرة الجثة تم نقلها للمشرحة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لتباشر النيابة المختصة التحقيق.