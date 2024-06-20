الخميس 20 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

القبض على عاطل قتل شقيقه خلال مشاجرة فى منشأة القناطر

طعن بسكين
طعن بسكين

تمكن رجال مباحث الجيزة بقيادة اللواء محمد الشرقاوي، من القبض على عاطل قتل شقيقه خلال مشاجرة بمنطقة منشأة القناطر.

حيث أنهى شاب حياة شقيقه طعنا بسلاح أبيض، بسبب خلافات بينهما في قرية بمنشأة القناطر، وألقى رجال المباحث القبض على المتهم وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة يفيد بمقتل أحد الأشخاص، نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض، في قرية تابعة لمنشأة القناطر.

انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وتبين أن شابا قتل شقيقه الأكبر طعنا بسكين، بسبب خلافات بينهما، وتمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة.

تم التحفظ على السكين، ومعاينة مكان الحادث، وعقب مناظرة الجثة تم نقلها للمشرحة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لتباشر النيابة المختصة التحقيق.

عاطل قتل شقيقه مشاجرة بمنطقة منشأة القناطر رجال مباحث الجيزة طعنا بسلاح أبيض نهى شاب حياة شقيقه

مواد متعلقة

إحالة عامل للجنايات قتل نجل شقيقه وألقى جثته فى الترعة بالعياط

الأكثر قراءة

الحجاج المصريين.. عدد الوفيات في الحج 2024 وأسباب الوفاة

"جروح وطعنات".. النيابة تناظر جثمان سائق "توك توك" عثر عليه بكورنيش حلوان

عاجل|أزمة الصفقات تشتعل بين كولر ولجنة التخطيط بالأهلى.. و"الخطيب" يتدخل

موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2024 ومتأخرات الرواتب

مدبولي: خلية عمل لمتابعة وإدارة أزمة وفاة الحجاج المصريين.. وتحقيق مع الشركات المتحايلة

توقعات أسعار الفائدة.. موعد اجتماع البنك المركزي المصري 2024 المقبل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

لا لتثوير الفكر النقدى لمجرد الحضور الإعلامى

خالد حريب

معارك صادق شرشر وقصيدة نثر العامية

محمد العسيري

الوجع المكشوف فى غزل البنات

أحمد بهاء الدين شعبان

هل تجاوزت "إسرائيل" عتبة "الغموض النووى"؟ (2)

عبد الرحمن باشا

"الهدهد" ودخول إسرائيل لبنان وموقف مصر

آمال مدللى

لماذا يخضع بايدن أمام إسرائيل؟

ماجد حبته

شهداؤنا فى الحج

عبد الرحيم طايع

المُحْبَطُون المُخِيفُون

صور

المصريون يقضون آخر أيام عيد الأضحى المبارك فى حديقة الأسماك

المصريون يحتفلون برابع أيام العيد فى القناطر الخيرية

العيد فرحه.. المصريون يحتفلون برابع أيام عيد الأضحى في الأزهر بارك

محطة تل أبيب

المزيد

سياسى فلسطينى لـ"الدستور".. حل مجلس الحرب وتشكيل مجلس أمنى مصغر يعكس تخبط نتنياهو

تصعيد وتهديدات متبادلة.. إلى أين يتجه التوتر بين حزب الله والاحتلال الإسرائيلى؟

التعليم الفلسطينية: الحرب الإسرائيلية حرمت 39 ألف طالب من امتحانات الثانوية