يورو 2024|هاري كين يقود هجوم انجلترا ضد الدنمارك

أعلن جاريث ساوثجيت، المدير الفني لمنتخب إنجلترا، تشكيل فريقه الذي سيواجه منتخب الدنمارك في مباراة الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس أمم أوروبا، يورو 2024.

ويقود هاري كين هجوم انجلترا في مباراة اليوم.

وجاء التشكيل على النحو الآتي:

في حراسة المرمى: جوردان بيكفورد.

خط الدفاع: كيل والكر، جون ستونس، مارك جويهي، كيران تريبيير.

وسط الملعب: ديكلان رايس، ترينت ألكساندر أرنولد، جود بيلينجهام.

الهجوم: بوكايو ساكا، هاري كين، فيل فودين

وجاءت دكة البدلاء على النحو الآتي: “آرون رامسديل، دين هيندرسون، جو جوميز، إيزري كونسا، لويس دانك، آدم وارتون، كوبي ماينو، كونور كالاجير، جارود بوين، كول بالمر، أنطوني جوردون، إيفان توني، أولي واتكينس، إيبريتشي إيزي”.

ويتطلع المنتخب الانجليزي لمواصلة تحقيق الانتصارات في المجموعة والاقتراب أكثر من التأهل للدور المقبل، فيما يرغب منتخب الدنمارك في حصد أولى انتصاراته والدخول بقوة في المنافسة، خاصة بعد مباراة صربيا وسلوفينيا التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، وهي نتيجة في صالح الدنمارك وتسهل مهمتها في التأهل حال حققت الفوز على انجلترا.

تشكيل الدنمارك لمواجهة انجلترا بأمم أوروبا 2024

فيما سيخوض المنتخب الدنماركي مباراة الليلة بالتشكيل الآتي:

في حراسة المرمى: كاسبر شمايكل.

خط الدفاع: أندرياس كريستنسن، خواكيم أنديرسن، يانيك فيسترجارد.

وسط الملعب: خواكيم مايهلي، مورتن هوليماند، بيير إيميل هويبيرج، فيكتور كريستيانسن، كريستيان إريكسن.

الهجوم: جوناس وايند، راسموس هويلوند.

وجاءت دكة بدلاء الدنمارك على النحو الآتي:"مادس هيرمانسين، فريدريك رونو، زانكا، ألكساندر باه، راسموس كريستينسن، سيمون كير، جاكوب برون لارسين، ميكيل دامسجارد، توماس ديلايني، كريستيان نورجارد، ماتياس ينسين، أندرياس دريير، يوسوف بولسين، أندرياس سكوف أولسين، كاسبر دولبيرج".

وتعد مواجهة اليوم حاسمة في صدارة المجموعة، إذ أن المنتخب الانجليزي يملك 3 نقاط من فوزه في مباراة الجولة الماضية على نظيره منتخب صربيا بهدف دون رد، وفي حالة تحقيقه الفوز في مباراة اليوم سيكون قد حسم بنسبة كبيرة تأهله على الصدارة للدور المقبل، فيما يرغب المنتخب الدنماركي في حصد الانتصار للدخول في المنافسة على التأهل خوفًا من مفاجأت البطولة، خاصة أن مباراته المقبلة ستكون أمام صربيا والذي مازال يملك حظوظًا في التأهل للدور المقبل.