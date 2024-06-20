الخميس 20 يونيو 2024
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رابط تقديم الصف الأول الابتدائي الأزهري 2024 والخطوات

تقديم الصف الأول
تقديم الصف الأول الابتدائي الأزهري 2024

يحرص طلاب الأزهر وأولياء أمورهم على معرفة رابط تقديم الصف الأول الابتدائي الأزهري 2024 والخطوات عبر جوجل، وذلك بالتزامن مع انتهاء العام الدراسي الحالي، حيث يبحث العديد من أولياء الأمور، عن موعد فتح باب التقديم بالصف الأول الابتدائي الأزهري 2024.

موعد فتح باب التقديم في الصف الأول الابتدائي الأزهري 2024

وأوضح قطاع المعاهد الأزهرية في مصر، أنه سوف يتم فتح باب التقديم في الصف الأول الابتدائي الأزهري لعام 2024 للدراسة في العام الدراسي المقبل 2024-2025، بعد الانتهاء من عقد امتحانات نهاية العام.

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رابط تقديم الصف الاول الابتدائي 2025 وأسرع طريقة للتقديم إلكترونيًا

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موقع تقديم رياض الأطفال بالمدارس التجريبية 2024

رابط تقديم الصف الأول الابتدائي الأزهري 2024

وأضاف قطاع المعاهد الأزهرية في مصر، أنه سيتم تسجيل طلبات التقديم والالتحاق في الصف الأول الابتدائي الأزهري 2024 للدراسة في العام الجديد، عبر رابط تقديم الصف الأول الابتدائي الأزهري 2024 (من هنا).

 

خطوات التقديم في الصف الأول الابتدائي الأزهري 2024

  • قم بالدخول على بوابة الأزهر الشريف من هنا.
  • ثم قم باختيار كافة خدمات الأزهر الشريف.
  • اختيار رابط التقديم للصف الأول الابتدائي الأزهري لعام 2024-2025.
  • تسجيل الدخول.
  • تسجيل بيانات الطالب.
  • ثم ملء طلب التقديم.
  • قم بتسجيل البيانات المطلوبة.
  • واخيرا قم بطباعة طلب التقديم.

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المستندات المطلوبة للتقديم في الصف الأول الابتدائي الأزهري 2024

  1. 6 من الصور الشخصية للطالب المتقدم وستكون بخلفية بيضاء.
  2. صورة لبطاقة الطالب الصحية وكذلك الأصل للاطلاع.
  3. التقرير الطبي من التأمين الصحي وسيكون محددًا به الحالة الصحية للطالب.
  4. صورة من بطاقة الرقم القومي للأب والأم.
  5. صورة من فاتورة الكهرباء أو من المياه أو فاتورة التليفون الأرضي.
  6. الدمغات الصحية والتعليمية اللازمة من مكاتب البريد.
  7. أصل شهادة ميلاد الطالب.
  8. السن المطلوب للتقديم في الصف الأول الابتدائي الأزهري 2024
  9. ألا يقل عمر الطالب المتقدم عن عنر 6.
  10. ألا يزي عمر الطالب عن عمر 9 سنوات.
  11. يجوز النزول بالسن لمدة 6 أشهر كحد أدنى لسن القبول وذلك في حالة وجود أماكن شاغرة.

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