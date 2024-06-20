الخميس 20 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"أوس أوس" يكشف لـ الدستور سر الاستعانة بمصحح لغوى فى "عصابة الماكس"

الفنان محمد أسامة
الفنان محمد أسامة

أعرب الفنان محمد أسامة الشهير بـ"أوس أوس" عن سعادته بالتعاون مع الفنان أحمد فهمي في فيلم "عصابة الماكس" مشيرًا إلى أنه عندما يعرض عليه المشاركة معه في عمل فني يوافق على الفور دون قراءة السيناريو.

وأضاف "أوس أوس" في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن العمل مع أحمد فهني ممتع للغاية وأنه يستمتع بكواليس الأعمال الفنية التي تجمعهما سويا.

وعن تحضيراته لشخصيته في فيلم "عصابة الماكس"، قال إنه يجسد دور "نفسين" وهو سائق حافلة مدرسة وتجمعه صداقة قديمة بـ"المكسيكي" الفنان أحمد فهمي، مشيرًا إلى أنهم قاموا خلال تحضيرات العمل بالاستعانة بمصحح لغوي لضبط الحديث باللهجة الإسكندراني والتي تعتمد عليها الأحداث، لافتا إلى أن كواليس التصوير كانت مرهقة للغاية، خاصة وأنه يظهر في معظم المشاهد وهو يسوق الحافلة، وكان التصوير دائمًا في شوارع ومناطق متفرقة في عدد من المحافظات، فكان الأمر ليس سهلًا بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

وأشار "أوس أوس" إلى أن التصوير في أكثر من محافظة ساحلية كان مقصودًا خلال التحضيرات قبل التصوير، وكان هدفنا جميعا كفريق عمل أن نظهر مصر بصورة حقيقية ولائقة، فصورنا في مرسى علم، والتي تعتبر من أفضل المناطق الساحلية على مستوى العالم وكذلك صورنا عدد من المشاهد في منطقة القصير بجانب الإسكندرية وغيرها من الأماكن واعدا الجمهور بأنه سيرى صورة مختلفة.

وتابع أنه واجه مشكلة كبيرة في قيادة حافلة المدارس وكان هذا الأكثر صعوبة بالنسبة له خلال التصوير كما حدثت العديد من المواقف الكوميدية خلال قيادته له فكان جميع فريق العمل الذين يوجدون داخل الحفلة كان لديهم ذعر كبير وكان هناك صياح طوال الوقت فكانت هذة من المواقف الكوميدية التي لا أستطيع أن أنساها.

وأشار محمد أسامة إلى أنه يستعد الفترة المقبلة لعمل سينمائي جديد، ولكنه يفاضل في الوقت الحالي بين أكثر من سيناريو كما يستعد لخوض تجربة مسرحية جديدة خلال موسم الصيف ستعرض بالمملكة العربية السعودية.
 

اوس اوس عصابة الماكس السيناريو محمد أسامة فيلم عصابة الماكس الميكسيكي

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