الخميس 20 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

يورو2024| إريكسن صانعًا للألعاب وهويلوند يقود هجوم الدنمارك ضد انجلترا

كريستيان إريكسن
كريستيان إريكسن

أعلن كاسبر هيولماند، المدير الفني لمنتخب الدنمارك عن تشكيل فريقه الذي سيواجه منتخب انجلترا في مباراة الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس أمم أوروبا، يورو 2024.

ويقود راسموس هويلوند هجوم الدنمارك في مباراة اليوم.


وجاء التشكيل على النحو الآتي:

في حراسة المرمى: كاسبر شمايكل.

خط الدفاع: أندرياس كريستنسن، خواكيم أنديرسن، يانيك فيسترجارد.

وسط الملعب: خواكيم مايهلي، مورتن هوليماند، بيير إيميل هويبيرج، فيكتور كريستيانسن، كريستيان إريكسن.

الهجوم: جوناس وايند، راسموس هويلوند.

فيما جاءت دكة بدلاء الدنمارك على النحو الآتي: "مادس هيرمانسين، فريدريك رونو، زانكا، ألكساندر باه، راسموس كريستينسن، سيمون كير، جاكوب برون لارسين، ميكيل دامسجارد، توماس ديلايني، كريستيان نورجارد، ماتياس ينسين، أندرياس دريير، يوسوف بولسين، أندرياس سكوف أولسين، كاسبر دولبيرج".

ويريد منتخب الدنمارك، بقيادة المدرب كاسبر هيولماند، تحقيق فوزه الأول، بعدما وقع في فخ التعادل مع سلوفينيا بهدف لكل فريق، ليحصل كلاهما على نقطة واحدة فقط.

فيما يرغب منتخب انجلترا  في تحقيق انتصاره الثاني أمام الدنمارك، وذلك في محاولة منه لتكرار سيناريو النسخة الماضية والوصول إلى المباراة النهائية، أملًا في التتويج بلقب يورو 2024 لأول مرة فى تاريخه.

ويتسلّح منتخب إنجلترا بفوزه الصعب على صربيا بهدف نظيف، سجله جود بيلينجهام، في الجولة الأولى للفريقين في يورو 2024.

وتعد مواجهة اليوم حاسمة في صدارة المجموعة، إذ أن المنتخب الانجليزي يملك 3 نقاط من فوزه في مباراة الجولة الماضية على نظيره منتخب صربيا بهدف دون رد، وفي حالة تحقيقه الفوز في مباراة اليوم سيكون قد حسم بنسبة كبيرة تأهله على الصدارة للدور المقبل، فيما يرغب المنتخب الدنماركي في حصد الانتصار للدخول في المنافسة على التأهل خوفًا من مفاجأت البطولة، خاصة أن مباراته المقبلة ستكون أمام صربيا والذي مازال يملك حظوظًا في التأهل للدور المقبل.

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