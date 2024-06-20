الخميس 20 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

30 خبيرًا أمميًا يطالبون مصنعى الأسلحة بعدم إرسالها لإسرائيل

قصف غزة
قصف غزة

حذرت مجموعة من خبراء الأمم المتحدة، اليوم الخميس، وفقًا لما أعلنته وكالة رويترز،  مصنعي الأسلحة والذخائر من المشاركة في نقل الأسلحة إلى إسرائيل، قائلين إن ذلك قد يجعلهم متواطئين في انتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان وانتهاكات للقانون الدولي في غزة.

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لتمرير مساعدات غزة.. قبرص تستأنف عمل الرصيف الأمريكي بعد توقفه الأسبوع الماضي

حرب غزة 

تقول المجموعة المكونة من 30 خبيرًا، بما في ذلك العديد من المقررين الخاصين للأمم المتحدة، إن مصنعي الأسلحة الذين يزودون إسرائيل يجب أن يوقفوا عمليات نقل العتاد الحربي، "حتى لو تم تنفيذها بموجب تراخيص التصدير الحالية".

ويقول الخبراء في بيان نقلته وكالة رويترز: "هذه الشركات، من خلال إرسال الأسلحة وقطع الغيار والمكونات والذخيرة إلى القوات الإسرائيلية، تخاطر بالتواطؤ في انتهاكات خطيرة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي".

قبرص تستأنف عمل الرصيف الأمريكي بعد توقفه الأسبوع الماضي

قالت وزارة الخارجية القبرصية، الخميس إن الرصيف الذي بناه الجيش الأمريكي في غزة عاد للعمل مرة أخرى بعد أن تم فصله للمرة الثانية الأسبوع الماضي بسبب أمواج البحر.

قبرص تدخل المساعدات لغزة 

ووفقا لما نقلته وكالة أسوشيتد برس، تلعب قبرص دورًا رئيسيًا في الرصيف لأن محطة الأمن والتفتيش التي بنتها تحجب المساعدات الدولية الموجهة إلى غزة، ولا يوجد تأكيد فوري من الولايات المتحدة.

وقال ثيودوريس جوتسيس، المتحدث باسم وزارة الخارجية القبرصية: "إن الرصيف والجسر في غزة يعملان، ويقول إنه خلال الأربعين يومًا الماضية، قامت قبرص بفحص وتحميل حوالي 10،000 طن من المساعدات لغزة على متن قوارب".

وقام الجيش الأمريكي بفصل الجسر الأسبوع الماضي لمنعه من الانهيار مرة أخرى، كما فعل أواخر الشهر الماضي عندما تعرض لظروف جوية سيئة.

وقد واجه الرصيف، الذي يستخدم لإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة، عددًا من النكسات منذ إنشائه، وكانت تعمل لمدة أسبوع تقريبًا فقط عندما مزقتها الرياح العاتية في مايو ثم تمت إزالتها مرة أخرى في وقت سابق من هذا الشهر.

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