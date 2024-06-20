الخميس 20 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

يورو 2024|+95.. يوفيتش يمنح صربيا تعادلًا قاتلًا مع سلوفينيا

هدف صربيا
هدف صربيا

تعادل منتخب صربيا مع نظيره منتخب سلوفينيا في المباراة التي جمعتهما ضمن لقاءات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس أمم أوروبا، يورو 2024، بهدف لكل منهما.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي بدون أهداف.

واستحوذ منتخب صربيا على مجريات اللعب في الشوط الأول، فيما جاء الأداء الهجومي متبادلًا بين كلا الفريقين وفي مستوى متقارب.

وكان منتخب سلوفينيا أفضل على مستوى الانتشار في الملعب والانتقال السريع من الدفاع للهجوم والعكس خلال مجريات الشوط الأول.

وأهدر لاعبو كلا المنتخبين العديد من الفرص المحققة لتسجيل هدف التقدم خلال الشوط الأول، وكان المنتخب الصربي أقرب للمرمى خاصة في الربع ساعة الأخيرة من عمر الشوط الأول.

وأهدر ألكساندر ميتروفيتش، مهاجم المنتخب الصربي، أكثر من فرصة محققة لتسجيل هدف التقدم.

وسدد لاعبو منتخب سلوفينيا كرتين على المرمى من أصل 7 محاولات وخرجت 3 كرات من الملعب واعترض الدفاع تسديدتين، مقابل تسديدتين من 6 محاولات لمنتخب صربيا وخرجت كرة من الملعب واعترض الدفاع 3 تسديدات.

واستحوذ لاعبو منتخب صربيا على مجريات اللعب في الشوط الأول من عمر المباراة بنسبة 53% مقابل 47% لصالح منتخب سلوفينيا.

واستمر استحواذ لاعبي منتخب صربيا على مجريات اللعب في الشوط الثاني من المباراة، فيما استمر الأداء الهجومي على نفس النسق.

وحاول لاعبو صربيا استغلال تفوقهم النسبي في الفترة الأخيرة من عمر الشوط الأول، وتهديد مرمى سلوفينيا لتسجيل هدف التقدم، فيما حاول اعتمد لاعبو سلوفينيا على تأمين دفاعاتهم والعمل على استغلال أخطاء دفاع صربيا للوصول للمرمى وهز الشباك.

وسجل جان كارنيتشنيك، هدف التقدم لمنتخب سلوفينيا، بعدما حول عرضية زميله تيمي ماكس إلسنيك بقدمه اليمنى في الشباك بالدقيقة 69.

واندفع المنتخب الصربي في الدقائق التالية من عمر المباراة للهجوم على أمل تسجيل هدف التعادل والاحتفاظ بحظوظهم في العودة للنتيجة وحصد نقاط الفوز، فيما حاول لاعبو سلوفينيا قتل المباراة بالاعتماد على التراجع الدفاعي واللعب على الهجمات المرتدة السريعة لتسجيل الهدف الثاني وتأكيد انتصارهم.

وسجل لوكا يوفيتش، مهاجم منتخب صربيا، هدف التعادل لفريقه في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع من ركلة ركنية نفذت عرضية داخل منطقة الجزاء وحولها برأسه وسكنت الشباك، معلنة عن التعادل.

وسدد لاعبو منتخب سلوفينيا 4 كرات على المرمى من 10 محاولات وخرجت 4 كرات من الملعب واعترض الدفاع تسديدتين، مقابل 3 تسديدات من 13 محاولات لمنتخب صربيا وخرجت 3 كرات من الملعب واعترض الدفاع 7 تسديدات.

واستحوذ لاعبو صربيا على مجريات اللعب بنسبة 55% مقابل 45% لصالح منتخب سلوفينيا.

ورفع منتخب سلوفينيا رصيده لنقطتين في المركز الثاني بالمجموعة، فيما حصد منتخب صربيا نقطته الأولى ومازال يقبع بالمركز الأخير في المجموعة.

سلوفينيا صربيا أمم أوروبا يورو 2024 مباراة سلوفينيا وصربيا

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