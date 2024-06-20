الخميس 20 يونيو 2024
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محمد الباز

محافظ قنا: 119 ألف مستفيد فى 110 قرى ضمن مشروع صك الأضحية

محافظ قنا
محافظ قنا

نفذت مؤسسة مصر الخير حملة صكوك الأضاحي، من خلال ذبح عدد 142 رأس ماشية خلال أيام عيد الأضحى المبارك، وتم توزيع لحومها على الأسر الأولى بالرعاية بالمحافظة، يأتى ذلك فى إطار توجهات الدولة لرعاية الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا من خلال مشاركات منظمات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية تحت رعاية محافظ قنا أشرف غريب الداودي.

وقال خالد عمران، المدير الإقليمي بمؤسسة مصر الخير بمحافظات قنا والأقصر والبحر الأحمر، إن الحملة تعد التاسعة على التوالي التى تطلقها المؤسسة خلال أيام عيد الأضحى المبارك، واستهدفت ما يقرب من 23811 أسرة بإجمالي 119055 مستفيدا في 110 قري و204 قري تابعة بنطاق مراكز المحافظة التسعة، بالتعاون مع 92 من الجمعيات الأهلية الشريكة، والتى تقوم بدورها بعملية توزيع لحوم الأضاحى على الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا بقرى ومراكز المحافظة، وتحت رعاية اللواء أشرف الداودى محافظ قنا.

وأضاف عمران، أن عملية الذبح تمت بعدد 5 مجازر حكومية تحت الإشراف الكامل من مديرية الطب البيطرى، وبالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي والوحدات المحلية لمراكز المحافظة، لافتا أن مؤسسة مصر الخير قامت بمراعاة معايير الجودة أثناء تداول اللحوم لحين تسليمها للمستحقين بمنازلهم من خلال أقرب جمعية أهلية شريكة.

وكان قد شارك اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، في الكرنفال الفنى الذي نظمته المحافظة بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعى، وفرع ثقافة قنا، للاحتفال بعيد الأضحى المبارك مع عدد من أطفال دور رعاية الأيتام وأسر شهداء العمل، والذى أقيم بقصر ثقافة قنا، بهدف إدخال السرور والبهجة على قلوبهم ومشاركتهم فرحة العيد.
 جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، ومحمد صلاح أبو كريشة، السكرتير العام المساعد، والعميد أ.ح محمد صدقى الكومى، المستشار العسكرى للمحافظة، والنائب أشرف رشاد، عضو مجلس النواب، وحسن عثمان، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وأنور جمال، مدير عام فرع ثقافة قنا، وسيد تمساح، رئيس المجلس المحلى لمركز ومدينة قنا، وجيهان رمزى، مدير قصر ثقافة قنا، والدكتورة سلمى القاضى، نائب مدير المكتب الفنى بمديرية الصحة بقنا، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

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