الخميس 20 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

كيف تنجح الحكومة الجديدة فى مضاعفة حجم الاستثمارات الأجنبية؟

الاستثمارات الأجنبية
الاستثمارات الأجنبية

قدّم الخبير الاقتصادي د. مدحت نافع، رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية السابق، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، عدة مقترحات لتوسع الحكومة الجديدة في جذب الاستثمارات الأجنبية.

وأضاف نافع، لـ"الدستور"، أنه تسعى مصر إلى جذب الاستثمارات الأجنبية كجزء من استراتيجيتها لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

وأشار إلى أن هذه العملية تتطلب تبني مجموعة من السياسات والإجراءات لتعزيز جاذبية البلاد للمستثمرين الأجانب، حيث يعد تحسين بيئة الأعمال من أهم الخطوات لجذب الاستثمارات الأجنبية، يشمل ذلك تبسيط الإجراءات البيروقراطية وتوفير الشفافية، وضمان حماية حقوق المستثمرين. قامت مصر بإصلاحات قانونية وتنظيمية لتحسين مناخ الاستثمار كقانون الاستثمار الجديد، الذي يوفر حوافز وضمانات للمستثمرين.

أكد أن البنية التحتية الجيدة تعتبر عاملًا جذابًا للمستثمرين، حيث تستثمر مصر بشكل كبير في تطوير البنية التحتية، بما في ذلك شبكة الطرق والمواصلات، والموانئ، والمطارات، وشبكات الاتصالات، حيث إن هذه التحسينات تجعل من السهل على المستثمرين إقامة مشاريعهم وتوسيع أعمالهم.

وأشار إلى أن الاستقرار الاقتصادي هو عنصر حاسم لجذب الاستثمارات، وتعمل مصر على تعزيز الاستقرار الاقتصادي، من خلال تبني سياسات مالية ونقدية متوازنة، وكذلك من خلال تحسين الأمن والاستقرار السياسي، حيث إن هذا يخلق بيئة أكثر أمانًا وثقة للمستثمرين.

أكد أن إنشاء مناطق اقتصادية خاصة ومناطق حرة يوفر بيئة ملائمة للمستثمرين، مع تقديم تسهيلات ضريبية وجمركية، وبنية تحتية متكاملة هذه المناطق تعمل كحوافز لجذب الاستثمارات في قطاعات متنوعة.

وأوضح أنه تقوم مصر بجهود كبيرة في الترويج للاستثمار، من خلال إقامة المؤتمرات الاقتصادية والمنتديات الاستثمارية، إضافة إلى إطلاق حملات ترويجية على المستوى الدولي لتعريف المستثمرين بالفرص الاستثمارية المتاحة في مصر.

وأشار إلى أن الاستثمار في التعليم والتدريب يسهم في تطوير مهارات القوى العاملة، ما يجعل السوق المصرية أكثر جاذبية للاستثمارات التي تتطلب عمالة ماهرة ومدربة.

وأوضح أنه بفضل هذه السياسات والإجراءات، تمتلك مصر القدرة على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية التي تسهم في تعزيز النمو الاقتصادي، وخلق فرص عمل جديدة، وتحقيق التنمية المستدامة موضحًا أنه تواصل الحكومة المصرية العمل على تحسين البيئة الاستثمارية وضمان توفير المناخ المناسب للمستثمرين الأجانب، ما يعزز مكانة مصر كوجهة استثمارية رائدة في المنطقة.

الاستثمارات الأجنبية التعديل الوزاري اجندة الحكومة الجديدة التعديل الوزاري المنتظر استثمارات قطاع الأعمال العام

مواد متعلقة

ترقب وانتظار.. ماذا يحدث في قطاع الأعمال العام مع التعديل الوزاري الجديد ؟

بكرى: إعلان التعديل الوزارى الثلاثاء وحركة المحافظين الخميس

الأكثر قراءة

الحجاج المصريين.. عدد الوفيات في الحج 2024 وأسباب الوفاة

"جروح وطعنات".. النيابة تناظر جثمان سائق "توك توك" عثر عليه بكورنيش حلوان

عاجل|أزمة الصفقات تشتعل بين كولر ولجنة التخطيط بالأهلى.. و"الخطيب" يتدخل

موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2024 ومتأخرات الرواتب

مدبولي: خلية عمل لمتابعة وإدارة أزمة وفاة الحجاج المصريين.. وتحقيق مع الشركات المتحايلة

توقعات أسعار الفائدة.. موعد اجتماع البنك المركزي المصري 2024 المقبل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

لا لتثوير الفكر النقدى لمجرد الحضور الإعلامى

خالد حريب

معارك صادق شرشر وقصيدة نثر العامية

محمد العسيري

الوجع المكشوف فى غزل البنات

أحمد بهاء الدين شعبان

هل تجاوزت "إسرائيل" عتبة "الغموض النووى"؟ (2)

عبد الرحمن باشا

"الهدهد" ودخول إسرائيل لبنان وموقف مصر

آمال مدللى

لماذا يخضع بايدن أمام إسرائيل؟

ماجد حبته

شهداؤنا فى الحج

عبد الرحيم طايع

المُحْبَطُون المُخِيفُون

صور

المصريون يقضون آخر أيام عيد الأضحى المبارك فى حديقة الأسماك

المصريون يحتفلون برابع أيام العيد فى القناطر الخيرية

العيد فرحه.. المصريون يحتفلون برابع أيام عيد الأضحى في الأزهر بارك

محطة تل أبيب

المزيد

سياسى فلسطينى لـ"الدستور".. حل مجلس الحرب وتشكيل مجلس أمنى مصغر يعكس تخبط نتنياهو

تصعيد وتهديدات متبادلة.. إلى أين يتجه التوتر بين حزب الله والاحتلال الإسرائيلى؟

التعليم الفلسطينية: الحرب الإسرائيلية حرمت 39 ألف طالب من امتحانات الثانوية