الخميس 20 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توفر آلاف من فرص العمل.. خطة النقل لتنفيذ 72 محورًا وكوبرى حتى 2030

جانب من مشروعات إنشاء الطرق
جانب من مشروعات إنشاء الطرق الجديدة

نشرت  وزارة النقل عددا من الصور لعدد من المحاور والكباري التي تم تنفيذها مشيرة إلى أنه قبل 2014 تم تنفيذ 38 كوبري، وفي عام 2014 تم التخطيط لإنشاء 34 محورا جديدا على النيل منها 22 محورا بالصعيد، ومن 2014 وحتى الآن تم الإنتهاء من تنفيذ 18 محورا لتصبح عدد المحاور 56 محورا، وجار تنفيذ 16 محورا حتى عام 2030 ليصل إجمالي عدد المحاور إلى 72 محـورا وكوبري.

وأضافت وزارة النقل أن هذه  المشروعات العملاقة يتم تنفيذها بواسطة شركات مصرية وطنية متخصصة، وتوفر الآلاف من فرص العمل للشباب جدير بالذكر أن وزارة النقل تقوم بتنفيذ المشروع القومي للطرق، حيث يهدف تنفيذ المشروع القومي للطرق إلى ربط شبكة الطرق بخطط التنمية الاجتماعية والاقتصادية للدولة وتعزيز فرص التكامل الاقتصادي مع الدول المجاورة على طول المحاور الرئيسية بين الشرق والغرب وبين الشمال والجنوب، وتحقيق الاستغلال الأمثل لثروات مصر القومية ممثلة في مناطق التعدين والسياحة والمساهمة في الخروج من الوادي الضيق.

وتعمير مناطق جديدة في الصحراء الغربية وشمال سيناء وخدمة مناطق التنمية الزراعية وزيادة حجم المنقول من البضائع بين مراكز النشاط الاقتصادي المختلفة داخل الجمهورية وكذلك خفض أزمنة الرحلات وبما له من مردود إيجابي في تكلفة التشغيل، بالإضافة إلى توفير مبلغ 8 مليارات دولار سنويًا ثمن المحروقات والوقود الذي تتحمله الدولة نتيجة الاختناقات المرورية والحد من الآثار البيئية السلبية.

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 طرق جديدة بإجمالي أطوال 7000 كم بتكلفة 175 مليار جنيه 

كما تم التخطيط لإنشاء طرق جديدة بإجمالي أطوال 7000 كم بتكلفة 175 مليار جنيه، وتم الانتهاء من تنفيذ 6300 كم منها بتكلفة 155 مليار جنيه وجار العمل في 700 كم، كما تم التخطيط لتطوير وازدواج ورفع كفاءة 10 آلاف كم من شبكة الطرق الحالية بتكلفة 130 مليار جنيه  وتم الإنتهاء من تنفيذ 8400 كم منها بتكلفة 110 مليارات جنيه، وجار العمل في 1600 كم ومن أهم الطرق التي تم الانتهاء منها:

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أبرز مشروعات إنشاء الطرق الجديدة 

1- إنشاء الطريق المزدوج كفر الشيخ – دسوق (المرحلة الأولي بطول 10 كم) وتكلفة 1 مليار جنيه.
2- إنشاء الطريق المزدوج طنطا – السنطة – زفتي (المرحلة الأولي بطول 11 كم) وتكلفة 980 مليون جنيه.
3- إنشاء الطريق الدائري الأوسطي بطول 156 كم وتكلفة 5 مليارات جنيه.
4- إنشاء طريق هضبة الجلالة بطول 117 كم وتكلفة 4٫4 مليار جنيه.
5- إنشاء طريق سيوة – جغبوب بطول 90 كم وتكلفة 420 مليون جنيه.
6- إنشاء طريق الداخلة – شرق العوينات بطول 275 كم وتكلفة 6٫5 مليار جنيه
7- إنشاء طريق توشكي – شرق العوينات بطول 359 كم وتكلفة 6٫5 مليار جنيه.
8- إنشاء طريق شبرا – بنها الحر بطول 40 كم وتكلفة 3.5 مليار جنيه.
9- إنشاء طريق بني سويف – الزعفرانة بطول 158 كم وتكلفة 4.2 مليار جنيه.
10- انشاء محور الزقازيق – السنبلاوين الحر بطول 38 كم وتكلفة 2.2 مليار جنيه.

المحاور التى نفذتها وزارة النقل
المحاور التى نفذتها وزارة النقل
المحاور التى نفذتها وزارة النقل
المحاور التى نفذتها وزارة النقل
المحاور التى نفذتها وزارة النقل
المحاور التى نفذتها وزارة النقل
المحاور التى نفذتها وزارة النقل
المحاور التى نفذتها وزارة النقل
المحاور التى نفذتها وزارة النقل
المحاور التى نفذتها وزارة النقل
المحاور التى نفذتها وزارة النقل
المحاور التى نفذتها وزارة النقل
المحاور التى نفذتها وزارة النقل
المحاور التى نفذتها وزارة النقل
المحاور التى نفذتها وزارة النقل
المحاور التى نفذتها وزارة النقل
المحاور التى نفذتها وزارة النقل
المحاور التى نفذتها وزارة النقل
وزارة النقل المشروعات العملاقة المحاور والكباري تنفيذها عام 2014 72 محـورا وكوبري طوال 7000 كم

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