الخميس 20 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أستاذ علوم سياسية يستعرض جهود الدولة المصرية لإنهاء حرب غزة

محمد عبدالعظيم الشيمي
محمد عبدالعظيم الشيمي

قال محمد عبدالعظيم الشيمي، أستاذ العلوم السياسية، إن الجهود المصرية حاضرة بقوة على مدار 8 أشهر من اندلاع حرب غزة.

وأضاف في تصريحات لقناة "إكسترا نيوز"، أن مصر تحركت في إطار الدبلوماسية التفاوضية لحل الأزمة ووقف الصراع، وكذلك الإطار الإنساني من خلال دعم غزة وتقديم أكبر قدر من المساعدات وفتح جسور الدعم على مدار الساعة، وتوجيه المجتمع الدولي لمساعدة غزة.
 

جهود مصرية لاحتواء أزمة حرب غزة

وأكد أن مصر كان لها رؤيا متعلقة بالمحور القانوني، من خلال تفاوضها داخل الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية. 

الفلطسينية الدور المصري الرئيس السيسي التفاوضية المباشرة وقف إطلاق النار

مواد متعلقة

عضو لجنة تحقيق أممية خاصة بفلسطين: إسرائيل متورطة بأعمال عدائية فى غزة

وزير التعليم الفلسطينى: الاحتلال دمَّر 75% من مبانى الجامعات فى غزة

وزير التعليم الفلسطينى: 20 ألف طالب من غزة التحقوا بجامعات الضفة

برلمانى: مصر لم تتوان طيلة الأشهر الماضية عن التحرك لوقف حرب غزة

أستاذ علوم سياسية: معبر رفح لم يُغلق يومًا منذ العدوان الإسرائيلى على غزة

وزير التعليم الفلسطينى: الاحتلال دمّر نحو 200 مدرسة فى غزة

مراسل "القاهرة الإخبارية": الاحتلال يواصل تعنته فى دخول المساعدات إلى غزة

الأكثر قراءة

عاجل|أزمة الصفقات تشتعل بين كولر ولجنة التخطيط بالأهلى.. و"الخطيب" يتدخل

الحجاج المصريين.. عدد الوفيات في الحج 2024 وأسباب الوفاة

من أبوماضى إلى حقل ظهر.. تاريخ صناعة الغاز الطبيعى فى مصر

الرئيس السيسى يوجه بتشكيل خلية أزمة لمتابعة حالات وفاة الحجاج المصريين

مصرع طفل غرقًا أثناء السباحة فى شاطئ المروة بمطروح

الرئيس السيسى يوجّه الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة بسرعة ترميم مقبرة الشيخ الشعراوى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

لا لتثوير الفكر النقدى لمجرد الحضور الإعلامى

خالد حريب

معارك صادق شرشر وقصيدة نثر العامية

محمد العسيري

الوجع المكشوف فى غزل البنات

أحمد بهاء الدين شعبان

هل تجاوزت "إسرائيل" عتبة "الغموض النووى"؟ (2)

عبد الرحمن باشا

"الهدهد" ودخول إسرائيل لبنان وموقف مصر

آمال مدللى

لماذا يخضع بايدن أمام إسرائيل؟

ماجد حبته

شهداؤنا فى الحج

عبد الرحيم طايع

المُحْبَطُون المُخِيفُون

صور

المصريون يقضون آخر أيام عيد الأضحى المبارك فى حديقة الأسماك

المصريون يحتفلون برابع أيام العيد فى القناطر الخيرية

العيد فرحه.. المصريون يحتفلون برابع أيام عيد الأضحى في الأزهر بارك

محطة تل أبيب

المزيد

سياسى فلسطينى لـ"الدستور".. حل مجلس الحرب وتشكيل مجلس أمنى مصغر يعكس تخبط نتنياهو

تصعيد وتهديدات متبادلة.. إلى أين يتجه التوتر بين حزب الله والاحتلال الإسرائيلى؟

التعليم الفلسطينية: الحرب الإسرائيلية حرمت 39 ألف طالب من امتحانات الثانوية