أستاذ علوم سياسية يستعرض جهود الدولة المصرية لإنهاء حرب غزة

قال محمد عبدالعظيم الشيمي، أستاذ العلوم السياسية، إن الجهود المصرية حاضرة بقوة على مدار 8 أشهر من اندلاع حرب غزة.

وأضاف في تصريحات لقناة "إكسترا نيوز"، أن مصر تحركت في إطار الدبلوماسية التفاوضية لحل الأزمة ووقف الصراع، وكذلك الإطار الإنساني من خلال دعم غزة وتقديم أكبر قدر من المساعدات وفتح جسور الدعم على مدار الساعة، وتوجيه المجتمع الدولي لمساعدة غزة.



جهود مصرية لاحتواء أزمة حرب غزة

وأكد أن مصر كان لها رؤيا متعلقة بالمحور القانوني، من خلال تفاوضها داخل الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية.