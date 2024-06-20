جهاد حرب: هناك مؤشرات لعدم رغبة واشنطن فى انزلاق المنطقة لحرب واسعة

قال جهاد حرب، الكاتب والمحلل السياسي ومدير مركز ثبات للبحوث، إن هناك أبعادًا عسكرية وسياسية واسعة وكبيرة وعوامل تشير لعدم رغبة الولايات المتحدة الأمريكية والمنطقة للانزلاق إلى حرب واسعة وكبيرة، بالإضافة إلى إمكانيات "حزب الله" التي هي أضعاف مضاعفة لما لدى المقاومة في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن المقاومة في قطاع غزة إذا كانت على مدار 9 أشهر وهي تجيد القتال ضد الاحتلال، ويعلن جيش الاحتلال عمليًا فشله بالسيطرة على قطاع غزة، فلا أعتقد أن إسرائيل ستذهب إلى حرب في لبنان.

وأضاف حرب، اليوم الخميس، خلال مداخلة ببرنامج "منتصف النهار"، المُذاع عبر قناة "القاهرة الإخبارية": إننا أمام حكومة من المجانين إذا جاز التعبير، واليوم تم تشكيل مجلس مصغر أضيف إليه بن غفير، ما يعني أن نتنياهو ماضٍ في أفكاره الأيديولوجية، وقد يقوم بمغامرة جديدة في لبنان لزيادة الوقت.

وأشار إلى أن هناك بعض التصريحات لبعض الأشخاص المقربين من نتنياهو تقول إن نتنياهو يريد أولًا استمرار هذه الحرب إلى ما بعد نوفمبر القادم، أي إلى أن يأتي صديقه ترامب في الانتخابات الأمريكية، وبالتالي يفتح له المجال للاستمرار في حربه ضد الشعب الفلسطيني، وإن كانت هذه الحرب ستأخذ أشكالا متعددة ليست بالطريقة التي هي موجودة الآن في قطاع غزة.

