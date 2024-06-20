الخميس 20 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

جهاد حرب: هناك مؤشرات لعدم رغبة واشنطن فى انزلاق المنطقة لحرب واسعة

غزة
غزة

قال جهاد حرب، الكاتب والمحلل السياسي ومدير مركز ثبات للبحوث، إن هناك أبعادًا عسكرية وسياسية واسعة وكبيرة وعوامل تشير لعدم رغبة الولايات المتحدة الأمريكية والمنطقة للانزلاق إلى حرب واسعة وكبيرة، بالإضافة إلى إمكانيات "حزب الله" التي هي أضعاف مضاعفة لما لدى المقاومة في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن المقاومة في قطاع غزة إذا كانت على مدار 9 أشهر وهي تجيد القتال ضد الاحتلال، ويعلن جيش الاحتلال عمليًا فشله بالسيطرة على قطاع غزة، فلا أعتقد أن إسرائيل ستذهب إلى حرب في لبنان.

وأضاف حرب، اليوم الخميس، خلال مداخلة ببرنامج "منتصف النهار"، المُذاع عبر قناة "القاهرة الإخبارية": إننا أمام حكومة من المجانين إذا جاز التعبير، واليوم تم تشكيل مجلس مصغر أضيف إليه بن غفير، ما يعني أن نتنياهو ماضٍ في أفكاره الأيديولوجية، وقد يقوم بمغامرة جديدة في لبنان لزيادة الوقت.

وأشار إلى أن هناك بعض التصريحات لبعض الأشخاص المقربين من نتنياهو تقول إن نتنياهو يريد أولًا استمرار هذه الحرب إلى ما بعد نوفمبر القادم، أي إلى أن يأتي صديقه ترامب في الانتخابات الأمريكية، وبالتالي يفتح له المجال للاستمرار في حربه ضد الشعب الفلسطيني، وإن كانت هذه الحرب ستأخذ أشكالا متعددة ليست بالطريقة التي هي موجودة الآن في قطاع غزة.
 

القاهرة الإخبارية منتصف النهار الولايات المتحدة حرب واسعة حزب الله

مواد متعلقة

حزب الله: استهدفنا تجمعًا لجنود الاحتلال داخل موقع السماقة

حزب الله: قصفنا ثكنة زرعيت الإسرائيلية بعشرات الصواريخ

كاتب صحفى: نتنياهو يقود إسرائيل نحو الانهيار الكامل

خبير سياحى: الموسم السياحى فى مصر مبشر.. وفنادق المدن الساحلية كانت كاملة العدد

عمرو خليل: الاضطرابات النفسية تطارد جنود الاحتلال وصراعات داخلية قد تفجر إسرائيل

باحث فى الشئون الإسرائيلية: الهدف الحقيقى للحرب على غزة هو إبادة الشعب الفلسطينى

جهاد حرب: خلافات حادة على المستويين السياسى والعسكرى فى إسرائيل

قيادى بمنظمة التحرير الفلسطينية: القيادة العسكرية تسحب البساط تدريجيًا من تحت أقدام نتنياهو

الأكثر قراءة

عاجل|أزمة الصفقات تشتعل بين كولر ولجنة التخطيط بالأهلى.. و"الخطيب" يتدخل

الحجاج المصريين.. عدد الوفيات في الحج 2024 وأسباب الوفاة

من أبوماضى إلى حقل ظهر.. تاريخ صناعة الغاز الطبيعى فى مصر

الرئيس السيسى يوجه بتشكيل خلية أزمة لمتابعة حالات وفاة الحجاج المصريين

مصرع طفل غرقًا أثناء السباحة فى شاطئ المروة بمطروح

الرئيس السيسى يوجّه الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة بسرعة ترميم مقبرة الشيخ الشعراوى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

لا لتثوير الفكر النقدى لمجرد الحضور الإعلامى

خالد حريب

معارك صادق شرشر وقصيدة نثر العامية

محمد العسيري

الوجع المكشوف فى غزل البنات

أحمد بهاء الدين شعبان

هل تجاوزت "إسرائيل" عتبة "الغموض النووى"؟ (2)

عبد الرحمن باشا

"الهدهد" ودخول إسرائيل لبنان وموقف مصر

آمال مدللى

لماذا يخضع بايدن أمام إسرائيل؟

ماجد حبته

شهداؤنا فى الحج

عبد الرحيم طايع

المُحْبَطُون المُخِيفُون

صور

المصريون يقضون آخر أيام عيد الأضحى المبارك فى حديقة الأسماك

المصريون يحتفلون برابع أيام العيد فى القناطر الخيرية

العيد فرحه.. المصريون يحتفلون برابع أيام عيد الأضحى في الأزهر بارك

محطة تل أبيب

المزيد

سياسى فلسطينى لـ"الدستور".. حل مجلس الحرب وتشكيل مجلس أمنى مصغر يعكس تخبط نتنياهو

تصعيد وتهديدات متبادلة.. إلى أين يتجه التوتر بين حزب الله والاحتلال الإسرائيلى؟

التعليم الفلسطينية: الحرب الإسرائيلية حرمت 39 ألف طالب من امتحانات الثانوية