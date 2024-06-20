انطلاق أولى فعاليات مبادرة "ملتقى الشباب" بالشرقية

انطلقت بمحافظة الشرقية، مبادرة "ملتقى الشباب" بالشرقية للقاء الشباب والاستماع إليهم والتعرف على مطالبهم ومشاكلهم داخل قراهم ومحاولة إيجاد حلول لها مع المسئولين، وذلك بدار مناسبات عزبة حبيب التابعة للوحدة المحلية بقرية أم الزين دائرة مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية بحضور عدد كبير من شباب قري الوحدة المحلية بأم الزين والنخاس وميت أبوعربي وبني عباد ودويده وكوم الأشراف والقرى المجاورة، وذلك تحت رعاية النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن وأمين تنظيم الجمهورية، والدكتور محمد سليم، عضو مجلس الشيوخ وأمين حزب مستقبل وطن الشرقية.

وأقيمت الفعالية بإشراف النائبة هند حازم حبيب، عضو مجلس النواب وحضور الدكتور سليمان الشال، وكيل وزارة المالية بالشرقية ابن قرية أم الزين والدكتور أيمن عبد المقصود، وكيل مديرية الشباب والرياضة بالشرقية للشباب، ومديحة العزب، ممثلة عن البنك الزراعي ومدير الفرع الإسلامي بالبنك فرع الزقازيق وعدد كبير من أهالي القري وكبار العائلات والفتيات.

وأكدت النائبة هند حازم، عضو مجلس النواب، أن مبادرة "ملتقى الشباب" بالشرقية، والتى انطلقت من الوحدة المحلية بأم الزين مركز الزقازيق بحضورعدد كبير من الشباب تعتبر الأولى من نوعها داخل المحافظة تماشيًا مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية وقيادات حزب مستقبل وطن بضرورة الاهتمام بالشباب؛ لكونهم مستقبل الدولة وحاضرها وأضافت، عضو مجلس النواب، أن الملتقي شهد حضور عدد كبير من الشباب الذين قاموا بعرض عدد من مطالبهم المختلفة المتعلقة بالرياضة وممارسة الأنشطة الرياضية وحاجة بعض القرى إلى ملاعب رياضية، بالإضافة إلى حاجة آخرين إلى إقامة مشاريع اقتصادية تعود بالنفع عليهم وعلى المحيطين بهم.

وأشارت النائبة هند حازم حبيب، إلى قيام الدكتور أيمن عبد المقصود بالرد على كل المطالب المتعلقة بالشباب والرياضة وعرض ممثلة البنك الزراعي المشاريع والقروض المقدمة من البنك الزراعي بهدف إقامة مشاريع صغيرة ومتوسطة للشباب والمرأة المعيلة.