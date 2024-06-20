تصلح للقراءة فى الصيف.. روايات وكتب فى طبعات جديدة

أعلن بعض دور النشر المصرية والعربية عن صدور طبعات جديدة من روايات وكتب من إصداراتها؛ وذلك تزامنًا مع عطلة عيد الأضحى وبمناسبة عطلة فصل الصيف.

وغلبت الروايات نسبة الأعمال التي أعلنت عدد من دور النشر عن إعادة طبعها مرة ثانية؛ وهو ما يتجلي في إصدارات الروائي المستشار أشرف عشماوي، وطارق إمام، وغيرهم من الكُتاب.

المصرية اللبنانية تعيد طبع روايات العشماوي وإمام

ومن أبرز دور النشر التي أعلنت عن إعادة صدور طبعات جديدة من الأعمال الروائية والكتب كانت دار المصرية اللبنانية للنشر، حيث أعلنت عن إعادة طبع كل من رواية "بيت القبطية" للروائي المستشار أشرف العشماوي ورواية "مدينة الحوائط اللا نهائية" للروائي طارق إمام، ورواية "رجل إسمه الرغبة" لعائشة البصرى، وكذلك ترجمة كتاب "قارئ الجثث سيدني سميث" لمترجمه مصطفى عبيد، ومن الكتب كل من "دولة سلاطين المماليك في مصر" و"مذاهب أهل مصر وعقائدهم" لأيمن فؤاد سيد، و"جلال الدين الرومي بين الصوفية وعلماء الكلام" لعناية الله الأفغاني.

دار العين تعيد طبع أعمال ميرال الطحاوي

وأعلنت دار العين للنشر إعادة طبع 4 أعمال روائية للكاتبة الدكتورة ميرال الطحاوي، وهم: "بروكلين هايتس - الخباء - نقرات الظباء - الباذنجانة الزرقاء"، والأغلفة من تصميم الفنان عبد الرحمن الصواف.

“القنديل الصغير”.. إعادة طباعة قصة للاطفال لغسان كنفاني

إعادة دار العائدون للنشر والتوزيع، في عمان طباعة قصة للأطفال بعنوان "القنديل الصغير"، للروائي والقاص والمناضل غسان كنفاني، وقام بتنسيق والتحرير والتدفق وإعداد هذه القصة الدكتورة الروائية والقاصة لمى سخنيني.

القصة تضم النص الأصلي الذي كتبه كنفاني بخط يده إلى لميس إلى جانب الرسومات التي رسمها أيضا كنفاني، والإهداء الذي كتبه كنفاني في هذه القصة "إلى لميس في عيد ميلادك الثامن".