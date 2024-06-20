الخميس 20 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أفضل 8 مشروبات خفيفة ومنعشة لمواجهة حرارة الصيف

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

عندما تكون حرارة الصيف حارقة، لا شيء يضاهي الشعور بالحيوية والانتعاش الذي يوفره لك احتساء مشروب صيفي بارد، ولضمان بقاءك باردًا وهادئًا ومتماسكًا وصحيًا في الصيف، إليك مشروبات صيفية صحية.

أفضل 8 مشروبات خفيفة ومنعشة للصيف

1. عصير الليمون بالنعناع 

كوب من عصير الليمون الطازج في يوم صيفي حار يبعث على الاسترخاء. يُضاف الماء إلى عصير الليمون الطازج، ثم يُذوق ويُعدل بإضافة السكر أو العسل، ويمكنك إضافة بعض أوراق النعناع المطحونة أو القليل من الماء الفوار للحصول على فوران إضافي لإضفاء نكهة إضافية.

2. عصير البطيخ 

يحتوي البطيخ على أعلى نسبة من الماء، وهو أمر ضروري خلال طقس اليوم الحار، وسواء كان قطعًا تؤكل أو ممزوجًا بالثلج في عصير؛ فهو يهدئ الجسم بالبرودة.

3. عصائر جوز الهند 

جوز الهند غني بالفيتامينات والمعادن، حيثُ تُعيد ترطيب الجسم بالبوتاسيوم والمغنيسيوم الذي نفقده أثناء التعرق. يتم مزج الزبادي وحليب جوز الهند والثلج والفواكه من اختيارك حتى تصبح ناعمة وكريمية.

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4. الزبادي واللبن

يمكن لكوب من الزبادي باللبن مخطلتان بالثلج، هو أكثر من مجرد مشروب، حيثُ يمنحك الشعور بالراحة والانتعاش خلال ارتفاع درجات الحرارة.

5. الشاي المثلج 

الشاي المثلج هو مشروب صيفي قابل للتخصيص ويمكن تجربته بمزيج من النكهات المختلفة، ويمكنك إضافة الكثير من الأعشاب الطازجة للحصول على نكهة أكثر.

6. ماتشا لاتيه مثلج

 ابدأ روتينك الصباحي الصيفي مع ماتشا لاتيه المثلج المنعش، حيثُ إنَّه مليء بمضادات الأكسدة والمواد المغذية مثل ECGC، والكلوروفيل، وفيتامين C، مما يجعل هذا المشروب الصيفي المنعش أحد أكثر الطرق الصحية للتزود بالوقود. 

7. خيار البطيخ

يعتبر البطيخ والخيار من أكثر الأطعمة ترطيبًا، حيث يحتويان على 90-95٪ ماء، وعندما يتم دمج هذه المكونات معًا، فإنها تخلق مشروبًا صيفيًا صحيًا منعشًا وحلوًا في نفس الوقت.

8. عصير الصيف الأخضر المنعش

لا يمكننا الحديث عن مشروبات الصيف الصحية دون ذكر العصير الأخضر، والذي يتكوّن معظمه من الخضار الصحي، مثل: "الخيار والكرفس والسبانخ". هذه الأطعمة المرطبة منخفضة السعرات الحرارية والسكر ومليئة بالعناصر الغذائية، ولإضفاء نكهة لذيذة على عصيرك، يمكنك إضافة عصير الليمون أو الليمون والزنجبيل ورشة من الفلفل الحار. 

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