الإثنين.. ألفت امام تكشف سر غيابها عن الشاشة لـ 6 سنوات

يستضيف الإعلامي عمرو الليثي، الفنانة ألفت إمام، في حلقة فنية خاصة مساء الإثنين المقبل ببرنامج "واحد من الناس" على شاشة الحياة.

وتتحدث الفنانة عن عودتها من خلال مسلسل "كامل العدد" وشخصية الجدة فاتن والتي قدمتها بشكل رائع.

كما تتناول الحلقة الحديث عن مسيرتها الفنية وبدايتها حيث قدمت ما يقرب من 95 عمل ما بين السينما والتليفزيون والمسرح ، مروراً بعدد من المحطات الهامة في حياتها ومنها مسلسل رأفت الهجان ، وايضاً مشاركتها مع النجم احمد زكي في فيلم هيستريا ، وايضاً دورها بمسلسل ونيس.

وأخيرًا، تكشف الستار حول ما قيل عن أنها انسحبت من مسلسل "فالنتينو "، و السر الذي جعلها بعيدة عن السوشيال ميديا ؟، و السر فى وحدتها وتعيش مع نفسها ، وما السر الذي جعل البعض يقول ان في خلاف بينك وبين الفنانة نادية الجندى

كما تتحدث عن حياتها الخاصة وأسرتها والصدمة التي اصابتها بوفاة والدتها ومدي تأثيرها عليها، يذاع "واحد من الناس" في العاشرة مساء الاثنين المقبل قناة الحياة.