الخميس 20 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

خبير علاقات دولية: إسرائيل أصبحت كيانًا منبوذًا دوليًا

إسرائيل
إسرائيل

قال طارق البرديسي، خبير العلاقات الدولية، إن إسرائيل تتحرك ضد إرادة المجتمع الدولي وعشرات الدول التي باتت تفهم وتدرك العنصرية الإسرائيلية وأنها قضية احتلال ومجازر.

وأضاف البرديسي في تصريحات لقناة "إكسترا نيوز"، أن إسرائيل باتت منبوذة وترتكب كل جرائم الحرب والإبادة.

الدولة المصرية هي العصا القوية الراسخة

وأكد أن العالم يشهد للدولة المصرية أنها العصا القوية الراسخة غير القابلة للكسر، والتي ضربت الإرهاب.

وأضاف أن المجتمع الدولي أدرك أهمية الدور المصري باعتبارها ركيزة الاستقرار وشريان الحياة للشعب الفلطسيني، وتقف بالمرصاد لكل محاولات التهجير وتصفية القضية الفلسطينية.

خبير العلاقات الدولية إسرائيل منبوذة جرائم الحرب والإبادة الدولة المصرية

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