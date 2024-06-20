الخميس 20 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اليوم.. حلقة خاصة لـ"مانشيت" من مكة المكرمة

جريدة الدستور

يقدم الإعلامي جابر القرموطي حلقة خاصة من برنامج “مانشيت” اليوم الخميس، من مكة المكرمة رصد خلالها مشاعر رمي الجمرات، والجهود السعودية لتيسير مناسك الحج هذا العام.

وخلال الحلقة، أجرى القرموطي لقاءات مع عدد من الضيوف هم: الكاتب الصحفي سليمان جودة، والكاتب الصحفي عماد الدين حسين، عضو مجلس الشيوخ.

كما أجرى القرموطي لقاءات مع عبدالرحمن السنباطي، مصور بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

يذكر أن برنامج "مانشيت" يعرض على قناة cbc يومي الخميس والجمعة الساعة السابعة مساء، ويرأس تحريره الكاتب الصحفي إبراهيم الطيب، وإخراج أشرف طاهر.

جابر القرموطي مانشيت عبدالرحمن السنباطي المشاعر المقدسة مناسك الحج الاعلامي جابر القرموطي

مواد متعلقة

حسام سليمان لـ"الدستور": إخراج فيلم "عصابة الماكس" كان تحديًا كبيرًا

صبري فواز لـ"الدستور": فيلم "أهل الكهف" عمل ضخم وصعب

نقابة الموسيقيين تنعي الموزع الموسيقي عمرو عبد العزيز

"حوماية العيد".. باسم سمرة يحتفل بعيد الأضحى على طريقته الخاصة

البوستر الرسمي للدورة 𝟸𝟺 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون في تونس

عمرو عرفة لـ"الدستور": “أهل ااكهف” تم تصويره بالكامل خارج مصر واستغرق 4 سنوات

رانيا فريد شوقى عن والدتها الراحلة: فرحة العيد يعنى حضن أمى

رشوان توفيق لـ"الدستور": فيلم أهل الكهف فكرة جديدة وإخراج على أعلى مستوى

الأكثر قراءة

عاجل|أزمة الصفقات تشتعل بين كولر ولجنة التخطيط بالأهلى.. و"الخطيب" يتدخل

الحجاج المصريين.. عدد الوفيات في الحج 2024 وأسباب الوفاة

من أبوماضى إلى حقل ظهر.. تاريخ صناعة الغاز الطبيعى فى مصر

الرئيس السيسى يوجه بتشكيل خلية أزمة لمتابعة حالات وفاة الحجاج المصريين

مصرع طفل غرقًا أثناء السباحة فى شاطئ المروة بمطروح

الرئيس السيسى يوجّه الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة بسرعة ترميم مقبرة الشيخ الشعراوى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

لا لتثوير الفكر النقدى لمجرد الحضور الإعلامى

خالد حريب

معارك صادق شرشر وقصيدة نثر العامية

محمد العسيري

الوجع المكشوف فى غزل البنات

أحمد بهاء الدين شعبان

هل تجاوزت "إسرائيل" عتبة "الغموض النووى"؟ (2)

عبد الرحمن باشا

"الهدهد" ودخول إسرائيل لبنان وموقف مصر

آمال مدللى

لماذا يخضع بايدن أمام إسرائيل؟

ماجد حبته

شهداؤنا فى الحج

عبد الرحيم طايع

المُحْبَطُون المُخِيفُون

صور

المصريون يقضون آخر أيام عيد الأضحى المبارك فى حديقة الأسماك

المصريون يحتفلون برابع أيام العيد فى القناطر الخيرية

العيد فرحه.. المصريون يحتفلون برابع أيام عيد الأضحى في الأزهر بارك

محطة تل أبيب

المزيد

سياسى فلسطينى لـ"الدستور".. حل مجلس الحرب وتشكيل مجلس أمنى مصغر يعكس تخبط نتنياهو

تصعيد وتهديدات متبادلة.. إلى أين يتجه التوتر بين حزب الله والاحتلال الإسرائيلى؟

التعليم الفلسطينية: الحرب الإسرائيلية حرمت 39 ألف طالب من امتحانات الثانوية