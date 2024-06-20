اليوم.. حلقة خاصة لـ"مانشيت" من مكة المكرمة

يقدم الإعلامي جابر القرموطي حلقة خاصة من برنامج “مانشيت” اليوم الخميس، من مكة المكرمة رصد خلالها مشاعر رمي الجمرات، والجهود السعودية لتيسير مناسك الحج هذا العام.

وخلال الحلقة، أجرى القرموطي لقاءات مع عدد من الضيوف هم: الكاتب الصحفي سليمان جودة، والكاتب الصحفي عماد الدين حسين، عضو مجلس الشيوخ.

كما أجرى القرموطي لقاءات مع عبدالرحمن السنباطي، مصور بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

يذكر أن برنامج "مانشيت" يعرض على قناة cbc يومي الخميس والجمعة الساعة السابعة مساء، ويرأس تحريره الكاتب الصحفي إبراهيم الطيب، وإخراج أشرف طاهر.