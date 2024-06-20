توريد 510 آلاف طن قمح لصوامع الوادي الجديد

أعلن المهندس محمد رجب مدير عام التموين بمحافظة الوادى الجديد، اليوم الخميس، أنه تم توريد 510 آلاف طن من محصول القمح لصوامع المحافظة حتى الآن.

وأكد رجب، استمرار التوريد بكل الجمعيات الزراعية والشؤون والنقاط المسموح بها من مديرية التموين بكل قرية ومركز، لعدم تكدس سيارات التوريد في مكان واحد ولسهولة التوريد على كل المزارعين وتخفيف المعاناة عن الفلاحين.

جدير بالذكر أن المساحة الكلية المنزرعة بمحصول القمح هذا الموسم على مستوى المحافظة بلغت إجمالى 328 ألف فدان بزيادة 8 آلاف فدان عن العام الماضى، تركزت المساحة الأكبر فى منطقة شرق العوينات كأكبر مساحة مزروعة قمح بالمحافظة وبلغت 192277.6 فدان، وجرى تشكيل لجنة من إدارة الإرشاد والمنطقة الإحصائية والبحوث الزراعية لإجراء التقدير الفعلى لمتوسط إنتاج الفدان لمحصول القمح بناء على توجيهات اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد.



وأكد وكيل التموين بالمحافظة، أنه جرى الانتهاء من خطة العمل خلال الموسم الصيفى الحالى، والتأكيد على توعية المزارعين بتوريد القمح، وفقًا للمواصفات بحد أدنى 12 إردبًا للفدان وتسير إجراءات استلام وتوريد المحصول من المزارعين.

بالإضافة إلى تشكيل لجان استلام القمح من عضو من مديرية التموين وعضو من البورصة السلعية وعضو من هيئه سلامة الغذاء وعضو من مديرية الزراعة وعضو من الجهة المسوقة وعضو من الجمعية القبانية "وزان معتمد".

وأضاف أن الدولة نجحت فى استغلال المقومات التنموية الشاسعة بالوادى الجديد، فى زراعة محاصيل استراتيجية أهمها محصول القمح، مؤكدًا أن الدولة خلال السنوات الماضية تمكنت من توفير احتياجات المحصول من صوامع غلال الجاهزة لاستقبال الأقماح من التجار والمزارعين فى مركز الخارجة بطاقة استيعابية 45 ألف طن وشرق العوينات بطاقة استيعابية 60 ألف طن.