الخميس 20 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

لتمرير مساعدات غزة.. قبرص تستأنف عمل الرصيف الأمريكى بعد توقفه الأسبوع الماضى

الرصيف الأمريكي
الرصيف الأمريكي

قالت وزارة الخارجية القبرصية، الخميس، إن الرصيف الذي بناه الجيش الأمريكي في غزة عاد للعمل مرة أخرى بعد أن تم فصله للمرة الثانية الأسبوع الماضي بسبب أمواج البحر.

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قبرص تدخل المساعدات لغزة 

ووفقا لما نقلته وكالة أسوشيتد برس، تلعب قبرص دورا رئيسيا في الرصيف؛ لأن محطة الأمن والتفتيش التي بنتها تحجب المساعدات الدولية الموجهة إلى غزة، ولا يوجد تأكيد فوري من الولايات المتحدة.

وقال ثيودوريس جوتسيس، المتحدث باسم وزارة الخارجية القبرصية: "إن الرصيف والجسر في غزة يعملان، ويقول إنه خلال الأربعين يومًا الماضية، قامت قبرص بفحص وتحميل حوالي 10٫000 طن من المساعدات لغزة على متن قوارب".

وقام الجيش الأمريكي بفصل الجسر الأسبوع الماضي لمنعه من الانهيار مرة أخرى، كما فعل آواخر الشهر الماضي عندما تعرض لظروف جوية سيئة.

وقد واجه الرصيف، الذي يستخدم لإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة، عددًا من النكسات منذ إنشائه، وكانت تعمل لمدة أسبوع تقريبًا فقط عندما مزقتها الرياح العاتية في مايو، ثم تمت إزالتها مرة أخرى في وقت سابق من هذا الشهر.

وكان برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، وهو أحد وكالات الإغاثة الرئيسية التي تستفيد من الرصيف، قد أوقف توزيع المساعدات القادمة منه في وقت سابق من هذا الشهر بسبب مخاوف أمنية، ولا يمكن الاتصال ببرنامج الأغذية العالمي على الفور للتعليق على ما إذا كان سيستأنف التوزيع.

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حماس تدمر دبابتين ميركافا في مخيم الشابورة

أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم، استهداف دبابتين "ميركافا" لجيش الاحتلال الإسرائيلي بقذائف "الياسين 105" في مخيم الشابورة بمدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وأوضحت كتائب القسام، في بيان لها، أنه بعد استهداف الدبابتين فرّ طاقمهما داخل أزقة المخيم ولاحقهما مجاهدو القسام وأجهزوا على عدد منهم من المسافة صفر.

وتعرض جيش الاحتلال لخسائر فادحة منذ بداية العدوان على قطاع غزة في السابع من أكتوبر 2023، وتصاعدت خسائره مع إصراره على اجتياح مدينة رفح الفلسطينية جنوب قطاع غزة بزعم ملاحقة كتائب وقادة حماس وتحرير المحتجزين الإسرائيليين لدى المقاومة.

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