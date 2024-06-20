الخميس 20 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

واشنطن بوست: خلافات عاصفة بين نتنياهو وجيش الاحتلال بسبب غياب استراتيجية لحرب غزة

نتنياهو
نتنياهو

قالت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، ان افتقار حكومة الاحتلال الإسرائيلي، لاستراتيجية سياسية في غزة، أدى لاندلاع خلافات لا تتوقف بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وجيش الاحتلال الإسرائيلي.

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سبب الخلاف بين نتنياهو وجيش الاحتلال 

ووفقا لما نقلته الصحيفة: "فقد بدأت الخلافات تظهر عندما قال الجيش الإسرائيلي إن حماس هي فكرة لا يمكن القضاء عليها، في حين يواصل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو السعي لتحقيق "النصر الكامل" على الجماعة في غزة".

وفي مقابلة تلفزيونية أجراها نتنياهو قال أنه يسعى  لتحقيق "النصر الكامل" على الجماعة في غزة، فيما أعقب المقابلة التلفزيونية، رد فعل حكومي حاد فيما يعتبر أحدث دليل على تعمق الخلاف بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والجيش بشأن القضاء على حماس.

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حكم قطاع غزة 

وفقا للصحيفة الامريكية، فقد ذكر نتنياهو ومكتبه مرارا أن الهدف الرئيسي للحرب هو تدمير حماس، لكنهم تجنبوا الحديث عن كيفية حكم قطاع غزة بعد ذلك – وهو أمر يصر الجيش على ضرورة تحقيقه.

وقال المتحدث باسم قوات الدفاع الإسرائيلية الأدميرال "دانيال هاغاري"، في مقابلة مساء أمس الأربعاء مع القناة 13: “لا يمكن تدمير حماس. حماس فكرة. "أولئك الذين يعتقدون أنه يمكن جعلها تختفي مخطئون."

وفي ما اعتبر رسالة نادرة وموجهة من الجيش إلى القيادة السياسية الإسرائيلية، تابع هاغاري: “ما يمكننا القيام به هو تعزيز شيء جديد ليحل محل حماس، من سيكون ذلك؟ ماذا سيكون؟ وهذا أمر متروك للقيادة السياسية لاتخاذ القرار”.

رفض نتيناهو لتصريحات هاغاري

ولكن سرعان ما تم رفض تصريحاته من قبل مكتب رئيس الوزراء، حيث اتخذ نتنياهو موقفه السياسي المألوف، مكررًا أن "النصر الكامل" والقضاء على حماس هو وحده الذي سينهي الصراع في غزة.

وجاء في تغريدة لمكتبه ردا على ذلك أن “نتنياهو حدد أحد أهداف الحرب بأنه تدمير قدرات حماس العسكرية والحكومية” و“الجيش الإسرائيلي، بالطبع، ملتزم بذلك”.

وبدا أن الجيش الإسرائيلي متمسك بتعليقات هاغاري، مشيرًا إلى أنها جاءت "بشكل واضح وصريح". 

وشدد على أن الجيش الإسرائيلي لا يزال “ملتزما بتحقيق أهداف الحرب، كما حددها مجلس الحرب، ويعمل على القيام بذلك بلا كلل طوال الحرب وسيواصل القيام بذلك”.

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