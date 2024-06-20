الخميس 20 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عضو لجنة تحقيق أممية خاصة بفلسطين: إسرائيل متورطة بأعمال عدائية فى غزة

كريس سيدوتي
كريس سيدوتي

أكد كريس سيدوتي، عضو لجنة التحقيق الأممية المعنية بالأراضي المحتلة، إسرائيل لم تتعامل مع مفوضية حقوق الإنسان منذ بدء الحرب على قطاع غزة، وأعاقت وجودنا في بعض مناطق قطاع غزة ومنعت تواصلنا مع السكان.

وأضاف سيدوتي، اليوم الخميس، خلال مداخلة ببرنامج "منتصف النهار"، المُذاع عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن مفوضية حقوق الإنسان طالبت مرارا وتكرارا وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن إسرائيل لم تذعن لقرارات العدل الدولية الملزمة بوقف إطلاق النار وجميع الأعمال العدائية في غزة، وهناك الكثير من البراهين على ارتكاب إسرائيل جرائم حرب في غزة.

وأوضح أن إسرائيل مدانة من قبل محكمتي العدل والجنائية الدوليتين وكل الدلالات تشير لتورطها بأعمال عدائية بغزة، مشيرًا إلى أن الاستراتيجية التي تتبناها إسرائيل في غزة تؤدي إلى خسائر كبيرة جدا بين المدنيين.

وأكد أن الاحتلال الإسرائيلي دمر بشكل كامل المستشفيات والمدارس والجامعات بغزة في انتهاك واضح للإنسانية، مشيرًا إلى أن كمية المساعدات الإنسانية التي تسمح إسرائيل بإدخالها إلى غزة ليست كافية لبقاء المدنيين على قيد الحياة.

القاهرة الإخبارية منتصف النهار إسرائيل الاراضي المحتلة حقوق الانسان السكان قطاع غزة

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