الخميس 20 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"الزراعة" تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي محصول العنب خلال شهر يونيو

وزارة الزراعة
وزارة الزراعة

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول العنب مراعاتها، خلال شهر يونيو:
وتمثلت التوصيات في الآتي:
أولا: أهم العمليات
- التخلص من الحشائش.
-فحص العناقيد التي قاربت على النضج لاكتشاف جعل الخوخ مبكرا وعلاجه.
ثانيا: التسميد
استخدام الأسمدة الورقية وذلك كما يلي: (300جم يوريا+300جم حديد مخلبي+100جم منجنيز مخلبي+100جم زنك مخلبي/600 لتر ماء)، ويضاف إليه 100جم بوركس في حاله ري الأشجار من الترع وتكرر ألرشه بعد شهر.

ثالثا: برنامج الري
السنة الأولى 8 لتر/ يوم.
السنة الثانية 16 لتر/ يوم.
السنة الثالثة 28:24 لتر/ يوم.
السنة الرابعة 32 لتر/ يوم.

رابعا: برنامج المكافحة

-مقاومة البياض ألدقيقي مع الرش الوقائي للبياض ألزغبي وذلك بــاوكسي كلور نحاس 300جم /100لتر ماء او مانكوبر 150جم /100لتر ماء او دياثين م 45 بتركيز 250جم /100لتر ماء او كومابروب بتركيز 250جم /100لتر ماء او كوسيد 101 بتركيز 250جم /100لتر ماء او كوبرس محلي بتركيز 250جم /100لتر ماء.

- متابعة مكافحة دوده ثمار العنب.

-مكافحة كل من (الجاسيد –التربس – الأكاروس).

-علاج جعل الخوخ بالطعم السام المكون من (رده +عسل اسود +لانيت) والذي يوضع في المسافات بين الخطوط وقريبا من الأشجار.

وكانت أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول التفاح مراعاتها، خلال شهر يونيه:

وتمثلت التوصيات في الآتي:

أولا: أهم العمليات 
-المحافظة على انتظام الرى خلال موسم الاثمار والاهتمام بنظافة النقاطات والفلاتر ونهايات الخطوط.
-التخلص من الحشائش الموجودة في المزرعة وفحص النموات الحديثة لمقاومة الحشرات الثاقبة الماصة.
-الاهتمام ببرنامج رش العناصر الصغرى ومرعاه منع الرش الحشري بمدة كافية قبل الجمع في الأصناف المبكرة.

الزراعة تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي محصول العنب خلال شهر

مواد متعلقة

"الزراعة" تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعى محصول العنب خلال مارس

"الزراعة" تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعى محصول الموالح

"الزراعة" تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعى محاصيل الفاكهة المتساقطة الأوراق

"الزراعة" تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعى الرمان خلال مارس

توصيات "الزراعة" لمزارعي المانجو

"الزراعة" تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي محصول الزيتون

الزراعة تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي محصول نخيل البلح

"الزراعة" تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعى محصول العنب

الأكثر قراءة

عاجل|أزمة الصفقات تشتعل بين كولر ولجنة التخطيط بالأهلى.. و"الخطيب" يتدخل

الحجاج المصريين.. عدد الوفيات في الحج 2024 وأسباب الوفاة

من أبوماضى إلى حقل ظهر.. تاريخ صناعة الغاز الطبيعى فى مصر

الرئيس السيسى يوجه بتشكيل خلية أزمة لمتابعة حالات وفاة الحجاج المصريين

مصرع طفل غرقًا أثناء السباحة فى شاطئ المروة بمطروح

الرئيس السيسى يوجّه الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة بسرعة ترميم مقبرة الشيخ الشعراوى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

لا لتثوير الفكر النقدى لمجرد الحضور الإعلامى

خالد حريب

معارك صادق شرشر وقصيدة نثر العامية

محمد العسيري

الوجع المكشوف فى غزل البنات

أحمد بهاء الدين شعبان

هل تجاوزت "إسرائيل" عتبة "الغموض النووى"؟ (2)

عبد الرحمن باشا

"الهدهد" ودخول إسرائيل لبنان وموقف مصر

آمال مدللى

لماذا يخضع بايدن أمام إسرائيل؟

ماجد حبته

شهداؤنا فى الحج

عبد الرحيم طايع

المُحْبَطُون المُخِيفُون

صور

المصريون يقضون آخر أيام عيد الأضحى المبارك فى حديقة الأسماك

المصريون يحتفلون برابع أيام العيد فى القناطر الخيرية

العيد فرحه.. المصريون يحتفلون برابع أيام عيد الأضحى في الأزهر بارك

محطة تل أبيب

المزيد

سياسى فلسطينى لـ"الدستور".. حل مجلس الحرب وتشكيل مجلس أمنى مصغر يعكس تخبط نتنياهو

تصعيد وتهديدات متبادلة.. إلى أين يتجه التوتر بين حزب الله والاحتلال الإسرائيلى؟

التعليم الفلسطينية: الحرب الإسرائيلية حرمت 39 ألف طالب من امتحانات الثانوية