"الزراعة" تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي محصول العنب خلال شهر يونيو
أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول العنب مراعاتها، خلال شهر يونيو:
وتمثلت التوصيات في الآتي:
أولا: أهم العمليات
- التخلص من الحشائش.
-فحص العناقيد التي قاربت على النضج لاكتشاف جعل الخوخ مبكرا وعلاجه.
ثانيا: التسميد
استخدام الأسمدة الورقية وذلك كما يلي: (300جم يوريا+300جم حديد مخلبي+100جم منجنيز مخلبي+100جم زنك مخلبي/600 لتر ماء)، ويضاف إليه 100جم بوركس في حاله ري الأشجار من الترع وتكرر ألرشه بعد شهر.
ثالثا: برنامج الري
السنة الأولى 8 لتر/ يوم.
السنة الثانية 16 لتر/ يوم.
السنة الثالثة 28:24 لتر/ يوم.
السنة الرابعة 32 لتر/ يوم.
رابعا: برنامج المكافحة
-مقاومة البياض ألدقيقي مع الرش الوقائي للبياض ألزغبي وذلك بــاوكسي كلور نحاس 300جم /100لتر ماء او مانكوبر 150جم /100لتر ماء او دياثين م 45 بتركيز 250جم /100لتر ماء او كومابروب بتركيز 250جم /100لتر ماء او كوسيد 101 بتركيز 250جم /100لتر ماء او كوبرس محلي بتركيز 250جم /100لتر ماء.
- متابعة مكافحة دوده ثمار العنب.
-مكافحة كل من (الجاسيد –التربس – الأكاروس).
-علاج جعل الخوخ بالطعم السام المكون من (رده +عسل اسود +لانيت) والذي يوضع في المسافات بين الخطوط وقريبا من الأشجار.
وكانت أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول التفاح مراعاتها، خلال شهر يونيه:
وتمثلت التوصيات في الآتي:
أولا: أهم العمليات
-المحافظة على انتظام الرى خلال موسم الاثمار والاهتمام بنظافة النقاطات والفلاتر ونهايات الخطوط.
-التخلص من الحشائش الموجودة في المزرعة وفحص النموات الحديثة لمقاومة الحشرات الثاقبة الماصة.
-الاهتمام ببرنامج رش العناصر الصغرى ومرعاه منع الرش الحشري بمدة كافية قبل الجمع في الأصناف المبكرة.