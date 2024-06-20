"الزراعة" تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي محصول العنب خلال شهر يونيو

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول العنب مراعاتها، خلال شهر يونيو:

وتمثلت التوصيات في الآتي:

أولا: أهم العمليات

- التخلص من الحشائش.

-فحص العناقيد التي قاربت على النضج لاكتشاف جعل الخوخ مبكرا وعلاجه.

ثانيا: التسميد

استخدام الأسمدة الورقية وذلك كما يلي: (300جم يوريا+300جم حديد مخلبي+100جم منجنيز مخلبي+100جم زنك مخلبي/600 لتر ماء)، ويضاف إليه 100جم بوركس في حاله ري الأشجار من الترع وتكرر ألرشه بعد شهر.

ثالثا: برنامج الري

السنة الأولى 8 لتر/ يوم.

السنة الثانية 16 لتر/ يوم.

السنة الثالثة 28:24 لتر/ يوم.

السنة الرابعة 32 لتر/ يوم.

رابعا: برنامج المكافحة

-مقاومة البياض ألدقيقي مع الرش الوقائي للبياض ألزغبي وذلك بــاوكسي كلور نحاس 300جم /100لتر ماء او مانكوبر 150جم /100لتر ماء او دياثين م 45 بتركيز 250جم /100لتر ماء او كومابروب بتركيز 250جم /100لتر ماء او كوسيد 101 بتركيز 250جم /100لتر ماء او كوبرس محلي بتركيز 250جم /100لتر ماء.

- متابعة مكافحة دوده ثمار العنب.

-مكافحة كل من (الجاسيد –التربس – الأكاروس).

-علاج جعل الخوخ بالطعم السام المكون من (رده +عسل اسود +لانيت) والذي يوضع في المسافات بين الخطوط وقريبا من الأشجار.

وكانت أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول التفاح مراعاتها، خلال شهر يونيه:

وتمثلت التوصيات في الآتي:

أولا: أهم العمليات

-المحافظة على انتظام الرى خلال موسم الاثمار والاهتمام بنظافة النقاطات والفلاتر ونهايات الخطوط.

-التخلص من الحشائش الموجودة في المزرعة وفحص النموات الحديثة لمقاومة الحشرات الثاقبة الماصة.

-الاهتمام ببرنامج رش العناصر الصغرى ومرعاه منع الرش الحشري بمدة كافية قبل الجمع في الأصناف المبكرة.