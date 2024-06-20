الخميس 20 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"مُعَلِّمِينَ كُلَّ إِنْسَانٍ" لقاء لأمناء الخدمة بأبو قرقاص

كنيسة
كنيسة

نظم مركز "القديس الأرشيدياكون حبيب جرجس لإعداد وتدريب الخدام والقادة" بإيبارشية أبو قرقاص، أمس الأربعاء، اللقاء السنوي الرابع لأمناء الخدمة العموم وأمناء المراحل والخدمات تحت عنوان "مُعَلِّمِينَ كُلَّ إِنْسَانٍ" في كنيسة السيدة العذراء (مقر المطرانية)، بحضور نيافة الأنبا فيلوباتير أسقف الإيبارشية. 

وتضمن اللقاء بجانب صلاة القداس الإلهي كلمة ألقاها نيافته عن "وَأَمَّا يَسُوعُ فَكَانَ يَتَقَدَّمُ فِي الْحِكْمَةِ وَالْقَامَةِ وَالنِّعْمَةِ، عِنْدَ اللهِ وَالنَّاسِ" (لو ٢: ٥٢)، وقدم الآباء الكهنة مسؤولي المراكز الخدمية تعريفًا عن أنشطتها، كما شمل اللقاء ورشة عمل عن "أهمية التعليم ورصد واقع التعليم الكنسي".

وشارك في اللقاء الآباء الكهنة مسؤولي المركز، و180 خادم وخادمة من أبناء الإيبارشية.

في سياق متصل، افتتح نيافة الأنبا مقار أسقف الشرقية ومدينة العاشر، معهد "ڤي إتشوب" لدراسة الكتاب المقدس، بكاتدرائية الشهيد مار جرجس بمدينة العاشر، وألقى نيافته كلمة روحية بعنوان "بانوراما في سفر المزامير". ثم شرح القس جوارجيوس القمص فيلبس، والقس يسطس يعقوب نظام الدراسة بالمعهد، وعدد المواد الدراسية، والهدف الروحي للمعهد.

كما صلى نيافة الأنبا ثاؤفيلس أسقف إيبارشية منفلوط ورئيس دير الأمير تادرس الشطبى بمنفلوط، القداس الإلهي، صباح أمس، في دير رئيس الملائكة ميخائيل الأثرى بقرية بني مجد التابعة للإيبارشية، بمناسبة عيد تذكار رئيس الملائكة ميخائيل، والذي احتفلت به الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أمس، وخلاله دشن نيافة عددًا من الأواني لخدمة المذبح بالدير ذاته.

تبدأ الكنيسة صوم الرسل، بداية من الإثنين 24 يونيو 2024، حتى 12 يوليو 2024، أي لمدة 15 يومًا متصلًا.

ويترأس أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية صلوات القداسات الإلهية خلال فترة صوم الرسل 2024، إذ تقيم الكنائس صلوات القداسات الإلهية طيلة فترة الصوم.

حبيب جرجس تدريب الخدام ايبارشية ابو قرقاص لأمناء الخدمة كنيسة السيدة العذراء

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