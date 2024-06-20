الخميس 20 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الرئيس السيسى يوجه بتشكيل خلية أزمة لمتابعة حالات وفاة الحجاج المصريين

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي توجيهاته بتشكيل خلية أزمة برئاسة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وذلك لمتابعة وإدارة الوضع الخاص بحالات وفاة الحجاج المصريين.

يأتي هذا التوجيه في إطار حرص القيادة المصرية على متابعة أوضاع الحجاج، وتقديم الدعم والمساندة لأسر المتوفين. 

كما أشار الرئيس إلى ضرورة التنسيق الفوري مع السلطات السعودية؛ لتسهيل استلام جثامين المتوفين وتقديم كافة التسهيلات اللازمة في هذا الشأن.

وتقدمت رئاسة الجمهورية بخالص التعازي والمواساة لأسر الضحايا، مؤكدة التزام الحكومة بتقديم الدعم اللازم لهم خلال هذا الحدث المؤسف.

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