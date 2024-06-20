موعد صرف معاشات شهر يوليو 2024 وحقيقة وجود زيادة جديدة

مع قرب قدوم شهر يوليو يحرص المستفيدين من المعاشات مع انتهاء عيد الأضحى معرفة موعد صرف معاشات شهر يوليو 2024 وحقيقة وجود زيادة عبر جوجل، لصرفه من خلال ماكينات الصرف الآلي، خلال الأيام القليلة القادمة.

موعد صرف معاشات شهر يوليو 2024 وحقيقة وجود زيادة

وتنشر "الدستور" في هذا التقرير موعد صرف معاشات شهر يوليو 2024 وحقيقة وجود زيادة المعاش، وأماكن صرف المعاشات.

ومن المقرر أن سيتم صرف معاشات شهر يوليو لعام 2024 في الأيام القليلة القادمة بدء من يوم 1 يوليو 2024، حيث سيتم صرف المعاشات بدء من اليوم الأول في كل شهر، ويتاح لأصحاب المعاشات الاستعلام عن كافة ما يخص معاشات شهر يوليو لعام 2024، وذلك عن طرق الدخول للموقع الإلكتروني الرسمي لكافة التأمينات الاجتماعية.

حقيقة زيادة معاشات يوليو 2024

وعن حقيقة وجود زيادة في معاشات شهر يوليو 2024، فلم يتم الإعلان رسميًا عن أي زيادة جديدة في معاشات 2024 بعد الزيادة الأخيرة التي أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال شهر فبراير الماضي، على أن تكون الزيادة بنسبة 15%، والتي بدأ صرفها أثناء صرف معاشات شهر مارس 2024.

رابط الاستعلام عن معاشات شهر يوليو 2024

قم بتسجيل الدخول إلى موقع التأمينات الاجتماعية الإلكتروني الرسمي من “هنا”. ثم اضغط على قائمة “صاحب معاش”. اضغط على قائمة "الخدمات التأمينية". اضغط على “الاستعلام عن البيانات الأساسية لملف المعاش”. سيقوم المستعلم بكتابة الرقم القومي الخاص بصاحب المعاش في الخانة المخصصة له بالموقع. ثم اضغط على قائمة “استعلام”. سوف يظهر للمستعلم البيانات الأساسية لملف المعاش الخاص.

أماكن صرف معاشات شهر يوليو 2024

كما يستطيع أصحاب المعاشات صرف معاشات شهر يوليو 2024 عن طريق: