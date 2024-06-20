الخميس 20 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الفقي: تطوير مصانع قطاع الأعمال أبرز إنجازات الدولة في ذكرى 30 يونيو

شركة الدلتا للصلب
شركة الدلتا للصلب

قال محمود الفقي، رئيس شركة الدلتا للصلب، إن تطوير مصانع قطاع الأعمال العام من أبرز إنجازات ثورة 30 يونيو.

وأضاف الفقي، لـ"الدستور"، أن مصانع قطاع الأعمال العام في مصر تعتبر من الأعمدة الرئيسية للاقتصاد الوطني وتطويرها يعد خطوة استراتيجية مهمة لتعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.

وأشار إلى أن تحديث هذه المصانع تساهم في زيادة الإنتاجية والكفاءة التشغيلية موضحًا أنه باستخدام التكنولوجيا الحديثة وتبني أساليب الإنتاج المتقدمة، يمكن تحقيق تحسين كبير في جودة المنتجات وخفض تكاليف الإنتاج، ما يجعل المنتجات أكثر تنافسية في الأسواق المحلية والدولية.

وأوضح أن تطوير المصانع يمكن أن يؤدي إلى خلق فرص عمل جديدة وتحسين ظروف العمل الحالية، هذا يسهم في تقليل معدلات البطالة وزيادة دخل الأفراد، ما يعزز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

أشار إلى أن المصانع المطورة تستطيع إنتاج سلع ذات جودة عالية تلبي المعايير الدولية، ما يفتح الأبواب أمام زيادة الصادرات هذا ليس فقط يعزز الاحتياطات النقدية الأجنبية للبلاد، بل أيضا يحسن الميزان التجاري لمصر.

وأكد أن التطوير يشمل تطبيق معايير بيئية صارمة واستخدام تكنولوجيا صديقة للبيئة، ما يقلل من التأثيرات السلبية على البيئة هذا يتماشى مع التوجهات العالمية نحو التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة.

وأوضح أن المصانع المطورة تساهم في دعم القطاعات الاقتصادية الأخرى من خلال توفير المواد الأولية والمنتجات الوسيطة اللازمة للصناعات المختلفة. هذا يؤدي إلى تعزيز التكامل الصناعي وتحفيز النمو في مختلف القطاعات.

وأشار إلى أن تطوير قطاع الأعمال العام يعزز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في الاقتصاد المصري والمصانع الحديثة والجيدة الإدارة تعتبر بيئة جاذبة للاستثمارات، ما يساهم في تدفق رؤوس الأموال والتكنولوجيا الجديدة إلى البلاد.

أكد أن تحسين جودة المنتجات وزيادة الدخل من خلال فرص العمل الجديدة يؤدي إلى رفع مستوى المعيشة للسكان، هذا يساهم في تحسين الظروف الاجتماعية والصحية والتعليمية.

وأوضح أن تطوير مصانع قطاع الأعمال العام في مصر يعتبر ضرورة مُلحّة لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة يتطلب ذلك التزامًا قويًا من الحكومة بتوفير الدعم المالي والتقني والتشريعي، إضافة إلى تعاون القطاع الخاص والمجتمع المدني لتحقيق هذا الهدف، هذه الجهود المشتركة ستسهم في بناء اقتصاد قوي ومتوازن قادر على مواجهة التحديات العالمية وتحقيق الرخاء للشعب المصري.

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