الخميس 20 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"جروح وطعنات".. النيابة تناظر جثمان سائق "توك توك" عثر عليه بكورنيش حلوان

المجني عليه
المجني عليه

تباشر نيابة حلوان الجزئية، التحقيق في واقعة العثور على جثة  شاب مقتول وملقي على كورنيش النيل بجوار ركن فاروق.


وتبين من مناظرة النيابة أن الجثمان لشاب في العقد الثالث من العمر بها جروح طعنية في الجسد وجرح قطعي في الرقبة، مما أسفر عن وجود نزيف دموي غزير، تسبب في هبوط حاد بالدورة الدموية وتوقف أجهزة الجسم عن العمل.

وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لكشف ملابسات العثور على جثة سائق مذبوحًا بنهر النيل في حلوان.

تلقى قسم شرطة حلوان بلاغًا من الأهالي بالعثور على جثة شاب مذبوحًا، وملقى في نهر النيل بمنطقة ركن فاروق بكورنيش حلوان.

ودلت التحريات أن المتوفى يدعى "أحمد. م" 23 سنة، ويعمل سائق توك توك ومقيم بالعزبة القبلية بحلوان.

تحرر المحضر اللازم عن الواقعة، وأحالته للنيابة التي انتدبت فريقا من الأدلة الجنائية وصرحت بتشريح الجثة.

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العثور على جثة سائق بكورنيش حلوان

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