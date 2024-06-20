ارتفاع قياسى فى صادرات النحاس الصينية مع تراجع الطلب المحلى

شهدت صادرات النحاس الصينية رقمًا قياسيًا خلال الشهر الماضي، حيث دفع ضعف الطلب المحلي «التجار» إلى البحث عن أسواق خارجية لتصريف الفائض.

صادرات النحاس الصينية

تضاعفت صادرات النحاس الخام ومنتجاته في مايو مقارنة بالعام السابق؛ لتصل إلى قرابة من 150 ألف طن، متجاوزة الرقم القياسي السابق الذي تحقق في عام 2012، وفقًا لأحدث البيانات الجمركية.

ديناميكيات السوق

تعكس هذه الزيادة ديناميكية ملحوظة في أسواق السلع الأساسية، حيث تعتبر الصين المورد المهيمن من الألومنيوم إلى علف الحيوانات، ظل المنتجون الصينيون عالقين في حالة من الانكماش الاقتصادي خلال معظم العامين الماضيين أدى هذا الانكماش إلى فتح فرص جديدة في الأسواق الخارجية حيث ترتفع الأسعار، لكن هذه الفرص لم تكن دون تحديات، فقد تسببت في توترات تجارية بالنسبة لبعض السلع مثل الصلب.

التحديات والتوترات

كانت المصانع الصينية مترددة في دفع ثمن النحاس عندما وصلت الأسعار العالمية إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق في الشهر الماضي، ورغم تراجع الأسعار منذ ذلك الحين، ظلت العلاوات الفورية وعلاوات الاستيراد في الصين سلبية، ما يشير إلى أن الاستهلاك المحلي لا يزال بطيئًا.

ووفقًا لخبراء التعدين والمناجم، فإن تراجع الأسعار العالمية منذ منتصف مايو من المرجح أن يؤثر على الصادرات في المستقبل، حيث كان من المفترض أن تتراجع الشحنات الخارجية قليلاً في الآونة الأخيرة؛ نظرًا لتقلص أرباح الصادرات.

الواردات والتخزين

بشكل غير معتاد، تزامن الارتفاع في الصادرات مع واردات أقوى من المتوقع، ما قد يشير لقيام بعض التجار بتخزين المعدن، تحسبًا لارتفاع الطلب في وقت لاحق من العام.

كما بدأت المصاهر الصينية على الأقل في خفض إنتاجها من النحاس المكرر من المستويات القياسية التي شهدتها في الأشهر الأخيرة، وفقًا لأحدث أرقام الإنتاج لشهر مايو، ومع ذلك فإن هذا الانخفاض في الإنتاج من المرجح أن يكون مرتبطًا بالنقص العالمي في المواد الخام بدلاً من الاستجابة للطلب المحلي الضعيف.

تأثيرات عالمية

تلعب الصين تلعب دورًا حاسمًا في أسواق السلع الأساسية العالمية، ليس فقط كنقطة إنتاج رئيسية ولكن أيضًا كمستهلك رئيسي، وأي تغييرات في ديناميكيات السوق الصينية يمكن أن يكون لها تأثيرات واسعة النطاق على الأسعار العالمية والإمدادات، وفي الوقت الذي تواصل فيه الصين البحث عن فرص في الأسواق الخارجية، قد تتغير التوترات التجارية وتؤثر على تدفق السلع بين الدول.

التوقعات المستقبلية لسوق النحاس

تشير التوقعات إلى أن سوق النحاس العالمية ستظل تواجه تحديات متعددة في المستقبل القريب، من المتوقع أن يستمر التقلب في الأسعار نتيجة التوترات الجيوسياسية، والتحولات في سياسات الإنتاج، والتغيرات الاقتصادية العالمية.