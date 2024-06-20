الخميس 20 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"إكسترا نيوز": تزايد فى حدة العمليات العسكرية الإسرائيلية.. واشتباكات عنيفة مع المقاومة

جيش الاحتلال
جيش الاحتلال

كشف كريم رجب، مراسل فضائية "إكسترا نيوز"، عن آخر التطورات على الجانب المصري من معبر رفح.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الخميس، إن هناك تزايدا في حدة العمليات العسكرية التي تشنها إسرائيل، وهناك اشتباكات عنيفة مع المقاومة.

وأضاف أن العمليات العسكرية تتواصل في جميع المناطق في مدينة رفح الفلسطينية، لا سيما الواقعة في عمق المدينة، لافتًا إلى استهداف المدنيين في مخيم الشابورة في رفح الفلسطينية من خلال الطائرات المسيرة والغارات.

وأشار إلى أن سلطات الاحتلال تحاول أن تصعب من الأوضاع في مدينة رفح الفلسطينية، لأنها أعلنت منذ أيام عن هدنة تكتيكية في المنطقة الواصلة بين معبر كرم أبوسالم وطريق صلاح الدين، وصولًا للمستشفى الأوروبي، ولكن لم تلتزم بها.

اكسترا نيوز معبر رفح

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