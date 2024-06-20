الخميس 20 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إصابة 8 أشخاص فى حادث تصادم بطريق الإسماعيلية الصحراوى

حادث تروسيكل وسياراة
حادث تروسيكل وسياراة - صورة أرشيفية

أصيب 8 أشخاص في حادث تصادم سيارة مع تروسيكل بطريق الإسماعيلية السويس الصحراوي.

تفاصيل الحادث 

وكان اللواء هشام مروان، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية قد تلقي إخطارًا يفيد بإصابة 8 أشخاص، بينهم طفلة في حادث تصادم سيارة 416" ه د ع" مع تروسيكل بدون لوحات معدنية.
وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف الي مكان وقوع الحادث ونقل المصابين الي مجمع الإسماعيلية الطبي.
من جانبها كشفت مصادر عن تنوع الإصابات بين جروح قطعية وكسور وسحجات وكدمات.

وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

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