شروط التقديم على شقق الأوقاف 2024 والأوراق المطلوبة لحجز الوحدات

تزايد البحث، عبر المواقع الإلكترونية، عن شقق الأوقاف 2024، حيث يبحث الكثير من الشاب ومحدودي الدخل عن شروط التقديم والأوراق المطلوبة لحجز هذه الوحدات ليكونوا مستعدين حال إعلات الوزارة بدء طرح كراسات الشروط ودفع رسوم التقديم.

شروط التقديم على شقق الأوقاف 2024

1- يجب على مقدم الطلب للحصول على شقق الأوقاف 2024، أن يقدم إقرارًا بأنه عاين الوحدة السكنية ووافق على شرائها بحالتها وأوصافها المحددة ومساحتها.

2- في حال تأخر المتقدم في سداد المستحقات يحق لهيئة الأوقاف اعتبار العقد مفسوخًا.

3- تقديم تعهدًا بسداد جميع المصروفات في حالة نقل الملكية الخاصة بالشهر العقاري، والمصروفات الإدارية التي تقررها هيئة الأوقاف، وفقًا لشروط حجز شقق الأوقاف 2024.

4- سداد مصروفات صيانة المبنى واستهلاك المياه والغاز والكهرباء.

5- إقرار بعدم إدخال تعديلات إلا بعد الحصول على موافقة من هيئة الأوقاف.

6- إقرار بسداد أقساط شقق الأوقاف 2024 في ميعادها المحدد.

7- موافقة الهيئة بأن المحلات التي يقوم بها الشخص لأغراض تجارية لا تضر بالمصلحة العامة.

الأوراق المطلوبة لحجز شقق الأوقاف 2024

1- صورة بطاقة الرقم القومي سارية للمتقدم لحجز شقق الأوقاف 2024.

2- نسخة من قسيمة عقد الزواج.

3- إيصال مرافق حديث (كهرباء – غاز – مياه) بمحل السكن الحالي.

4- إيصال سداد مقدم حجز شقق الأوقاف 2024.

5- في حالة أن يكون المتقدم متزوجًا؛ فعليه تقديم صورة من بطاقة الرقم القومي سارية للزوجة.

6- تقديم شهادة مفردات مرتب حديثة للمتقدم لحجز شقق الإسكان 2024.

7- في حالة عمل الزوجة، يجب تقديم شهادة مفردات مرتب حديثة.

وكشفت وزارة الاوقاف، إنه حتى الان لم يتم الإعلان عن شقق الأوقاف 2024، حيث أنه من المنتظر الإعلان عنها خلال الفترة المقبلة، وعلى ذلك يترقب الكثير من الشباب هذا الإعلان.