الخميس 20 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ماكرون يغازل الناخبين عبر تخفيض فواتير الكهرباء وضريبة التركات

ماكرون
ماكرون

قال رئيس الوزراء الفرنسي جابرييل أتال، إن ائتلاف الرئيس إيمانويل ماكرون المنتمي إلى تيار الوسط سيخفض فواتير الكهرباء وضريبة التركات ويربط رواتب التقاعد بالتضخم إذا حقق الفوز في الانتخابات المبكرة، وذلك في محاولة لمواجهة صعود اليمين المتطرف وتشكل تكتل يساري جديد.

وينظر إلى ائتلاف "معا" الحاكم باعتباره الطرف الأقل حظا في الانتخابات البرلمانية التي دعا إليها ماكرون بعدما مني بهزيمة ثقيلة أمام حزب التجمع الوطني المنتمي إلى اليمين المتطرف في انتخابات البرلمان الأوروبي هذا الشهر.

ومن المقرر إجراء الانتخابات المبكرة على جولتين في 30 يونيو والسابع من يوليو.

وتتركز دعاية تحالف ماكرون على الظهور كحصن للقيم الديمقراطية والإدارة الاقتصادية الحكيمة التي تحمي الأمة من غلاة المتطرفين على أقصى طرفي الطيف السياسي.

وقال أتال إن السياسات التي يدعو إليها كل من حزب التجمع الوطني والائتلاف الجديد من الأحزاب اليسارية المعروف باسم الجبهة الشعبية ستؤدي إلى بطالة جماعية.

وأضاف في مؤتمر صحفي: دعونا لا نقفز من ارتفاع شاهق نحو المجهول دون مظلة.

رئيس الوزراء الفرنسي جابرييل أتال ماكرون إيمانويل ماكرون تيار الوسط

مواد متعلقة

صعود مؤشرات الأسهم الروسية فى بورصة موسكو

بوتين: روسيا ستواصل زيادة العلاقات الثنائية وتطوير التعاون مع فيتنام

الخارجية الروسية تنفى وجود اتصالات منتظمة حول قمة السلام

المغرب يعلن إنقاذ 91 مهاجرًا غير شرعى قبالة سواحل الأطلسى

وصول بوتين إلى فيتنام فى زيارة دولة لتعزيز العلاقات

شاب مغربى "يقيم الحد" على والدته المسنة

عاجل.. حزب الله: استهدفنا عدة مواقع للاحتلال الإسرائيلى بالأسلحة الصاروخية وحققنا إصابات مباشرة

ثلثا الكنديين يريدون استقالة رئيس الوزراء ترودو

الأكثر قراءة

عاجل|أزمة الصفقات تشتعل بين كولر ولجنة التخطيط بالأهلى.. و"الخطيب" يتدخل

من أبو ماضي إلى حقل ظهر.. تاريخ صناعة الغاز الطبيعي في مصر

مصرع شاب وإصابة طفل أثناء السباحة في شاطئ عجيبة بمطروح

قصة "فيديو عين شمس" الذى تسبب فى الهجوم على أحمد العوضى (فيديو)

الرئيس السيسى يوجّه الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة بسرعة ترميم مقبرة الشيخ الشعراوى

شيخ الطريقة الجازولية: نثمن قرار الرئيس السيسى بترميم ضريح "إمام الدعاة"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

لا لتثوير الفكر النقدى لمجرد الحضور الإعلامى

خالد حريب

معارك صادق شرشر وقصيدة نثر العامية

محمد العسيري

الوجع المكشوف فى غزل البنات

أحمد بهاء الدين شعبان

هل تجاوزت "إسرائيل" عتبة "الغموض النووى"؟ (2)

عبد الرحمن باشا

"الهدهد" ودخول إسرائيل لبنان وموقف مصر

آمال مدللى

لماذا يخضع بايدن أمام إسرائيل؟

ماجد حبته

شهداؤنا فى الحج

عبد الرحيم طايع

المُحْبَطُون المُخِيفُون

صور

المصريون يقضون آخر أيام عيد الأضحى المبارك فى حديقة الأسماك

المصريون يحتفلون برابع أيام العيد فى القناطر الخيرية

العيد فرحه.. المصريون يحتفلون برابع أيام عيد الأضحى في الأزهر بارك

محطة تل أبيب

المزيد

سياسى فلسطينى لـ"الدستور".. حل مجلس الحرب وتشكيل مجلس أمنى مصغر يعكس تخبط نتنياهو

تصعيد وتهديدات متبادلة.. إلى أين يتجه التوتر بين حزب الله والاحتلال الإسرائيلى؟

التعليم الفلسطينية: الحرب الإسرائيلية حرمت 39 ألف طالب من امتحانات الثانوية