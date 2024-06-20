الخميس 20 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وفد الأهلى يطير للمنوفية للتعزية فى وفاة مشجعة النادى

مشجعتا الأهلي نورهان
مشجعتا الأهلي نورهان ونرجس

توجه وفد من نادي الأهلي، برئاسة خالد مرتجي، أمين الصندوق، اليوم، إلى المنوفية، لتقديم واجب العزاء لأسرة نورهان ناصر مشجعة النادي التي توفيت إثر حادث أليم عقب مباراة الفريق أمام الاتحاد التي أقيمت الثلاثاء الماضي ببرج العرب.

وتعرضت مشجعتا الأهلي لحادث أليم أثناء عودتهما من استاد برج العرب بعد حضور مباراة الأهلي والاتحاد في الجولة الـ26 لبطولة دوري نايل التي انتهت بفوز الأهلي بهدف دون رد.

ضم وفد الأهلي خالد مرتجى أمين الصندوق، ومحمد سراج الدين، عضو مجلس الإدارة، وخالد بيبو مدير الكرة، والعميد محمود حزين مدير فرع النادي بمدينة نصر، وحرص مرتجي على نقل تعازي ومواساة الكابتن محمود الخطيب لأسرة الفقيدة، والتأكيد على دعم مجلس إدارة الأهلي في مصابهم الجلل.

وعاينت نيابة الإسكندرية مكان حادث تصادم سيارة بمشجعتي نادي الأهلي بالطريق الصحراوي عقب خروجهما من استاد برج العرب والتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الاستاد، وأمرت بندب خبراء الأدلة الجنائية لرفع آثار الحادث والدماء، وسؤال شهود العيان حول الواقعة.

النادي الأهلي وفد الأهلي خالد مرتجي نورهان ناصر مشجعة الأهلي

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