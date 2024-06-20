الخميس 20 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

البابا فرنسيس يستقبل المشاركين في المؤتمر الثاني للمرصد الفاتيكاني

البابا فرنسيس
البابا فرنسيس

استقبل قداسة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان في القصر الرسولي بالفاتيكان اليوم الخميس، المشاركين في المؤتمر الثاني للمرصد الفاتيكاني في ذكرى جورج لوميتر: "الثقوب السوداء وموجات الجاذبية وتفردات الزمكان".

وبهذه المناسبة، وجّه الأب الأقدس كلمة رحّب بها بضيوفه وقال:"لقد اجتمعتم في كاستيل غاندولفو لحضور مؤتمر "الثقوب السوداء وموجات الجاذبية وتفردات الزمكان"، الذي تم تنظيمه على شرف المونسينيور جورج لوميتر، بعد سبع سنوات من النسخة السابقة. في هذه الأثناء، تم الاعتراف بالقيمة العلمية للكاهن البلجيكي وعالم الكونيات من قبل الاتحاد الفلكي الدولي، الذي قرر أن قانون هابل الشهير ينبغي أن يسمى قانون هابل لوميتر".

وتابع البابا فرنسيس قائلًا:" أنتم تناقشون هذه الأيام أحدث الأسئلة التي يطرحها البحث العلمي في علم الكونيات: النتائج المختلفة التي تم الحصول عليها في قياس ثابت هابل، والطبيعة الغامضة للتفردات الكونية (من الانفجار الكبير إلى الثقوب السوداء) والموضوع الآني لموجات الجاذبية. إن الكنيسة تهتم بمثل هذا البحث وتشجعه، لأنه يهزُّ حساسية وذكاء رجال ونساء عصرنا. بداية الكون، وتطوره النهائي، والبنية العميقة للمكان والزمان، جميع هذه الأمور تضع البشر أمام بحث محموم عن المعنى، في سيناريو واسع يواجهون فيه خطر الضياع. وهذا الأمر يجعلنا نكتشف من جديد أهمية كلمات صاحب المزمور: "عندما أرى سمواتك صنع أصابعك والقمر والكواكب التي ثبتها، ما الإنسان حتى تذكره وابن آدم حتى تفتقده؟ دون الإله حططَّته قليلا بالمجد والكرامة كللته". وبالتالي من الواضح أن هذه المواضيع لها أهمية خاصة بالنسبة للاهوت والفلسفة والعلم وكذلك للحياة الروحية.

وأضاف  البابا فرنسيس قائلًا:"أيها الأصدقاء الأعزاء، أتمنى أن تستمروا في مناقشة القضايا التي تناقشونها بروح مخلصة ومتواضعة. إن الحرية غياب التكييف، اللذين تختبرونهما في هذا المؤتمر، يمكنهما أن يساعداكم على التقدم في مجالاتكم نحو الحقيقة، التي هي بالتأكيد انبثاق لمحبة الله. يمكننا أن نوحِّد الإيمان والعلم في المحبة، إذا وضِع العلم في خدمة رجال ونساء عصرنا، ولم يتمَّ تحويره وتشويهه لضررهم أو حتى تدميرهم."

واختتم:" أشجعكم على الذهاب إلى ضواحي المعرفة البشرية: هنا يمكننا أن نختبر إله المحبة، الذي يروي عطش قلوبنا. أبارككم جميعًا وأبارك عملكم من كل قلبي. وأسألكم من فضلكم أن تصلّوا من أجلي."

البابا فرنسيس بابا الفاتيكان القصر الرسولي الفاتيكان الأب الأقدس

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