الخميس 20 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سامح حسين: «عامل قلق» حققت أرقامًا قياسية فى عيد الأضحى

جانب من الحضور الجماهيري
جانب من الحضور الجماهيري للعرض

عبّر الفنان سامح حسين عن سعادته الكبيرة بنجاح عرضه المسرحي الجديد “عامل قلق” الذي يعرض خلال فترة الأعياد بقاعة محمود رضا بمسرح البالون بالعجوزة.

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نشر سامح عبر حسابه بموقع فيسبوك بوستر للحفل مصحوبًا بتعلق قال فيه: "بفضل الله 3 ليالي عرض يسجلوا 3 أرقام قياسية متتالية غير مسبوقة فى تاريخ مسرح الدولة من حيث الإيرادات وعدد الجمهور.. الحمد لله".

أبطال مسرحية عامل قلق
مسرحية "عامل قلق" بطولة سامح حسين، سمر علام، محمد مبروك يوركا، وفاء سليمان، عماد عبدالمجيد، طارق دياب، مصطفى سعيد، باسم سليمان، محمد صفاء، حامد الزناتي، رامي حازم، حسن علي، محمد مصطفى تيكا، نورهان عشوش، سما نصر الدين، سهيلة الأنور، منة عاطف، كتابة محمد الزناتي، وإخراج إسلام إمام، ومن إنتاج الفرقة القومية للموسيقى الشعبية.

وقدّم سامح حسين من قبل عدة عروض مسرحية مع المخرج إسلام أمام ويشكلان سويًا دويتو مسرحيا ناجحا، ومن المسرحيات التي قدماها سويا مسرحية "حلم جميل" ومسرحية "المتفائل" وحققت هاتان المسرحيتان نجاحًا جماهيريًا كبيرًا.

جانب من الحضور الجماهيري للعرض
جانب من الحضور الجماهيري للعرض
جانب من الحضور الجماهيري للعرض
جانب من الحضور الجماهيري للعرض
جانب من الحضور الجماهيري للعرض
جانب من الحضور الجماهيري للعرض
جانب من الحضور الجماهيري للعرض
جانب من الحضور الجماهيري للعرض
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