الخميس 20 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

لطلاب الثانوية العامة.. كيف تضع جدولًا زمنيًا لمراجعة جميع المواد؟

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

يومٌ واحد فقط يفصلنا عن بداية امتحانات الثانوية العامة 2024، المقررة انطلاقها يوم السبت الموافق 22 يونيو الجاري، وفقًا للخطة الزمنية التي أعلنتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في بداية العام الدراسي.

وبالتزامن مع اقتراب موعد بداية امتحانات الثانوية العامة 2024 لقسمي العلمي والأدبي، وبدأ طلاب الثانوية في الاستعداد لأيام امتحانات نهاية العام، بتكثيف جهود المذاكرة حتى يستطيعوا تحصيل المواد الدراسية في فترة وجيزة خلال جدول زمني محدد.

بالإجابات.. رابط نماذج امتحانات الثانوية العامة 2024 pdf من موقع وزارة التربية والتعليم

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 أدبي وعلمي وتوزيع الدرجات لجميع المواد

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كيفية وضع جدول زمني لمذاكرة جميع المواد بشكل منتظم

ومن منطلق الخدمة المستمرة التي تقدّمها "الدستور" لطلاب الثانوية العامة فيما يخص المراجعات النهائية والنصائح الإرشادية وتقديم سبل الدعم من خلال أساتذة يقومون بمراجعة المواد الدراسية بنظام "اللايف" عبر صفحات الدستور المختلفة على منصات التواصل الاجتماعي، نستعرض لكم كيفية وضع جدول زمني لمذاكرة جميع المواد بشكل منتظم، وذلك في التقرير التالي.

تعدّ المذاكرة جزءا أساسيا من النجاح الأكاديمي، ومع ذلك، قد يكون من الصعب في بعض الأحيان إيجاد الوقت الكافي لدراسة أو مذاكرة كل مادة نحتاج إلى مراجعتها.

إنشاء جدول دراسة قوي

إحدى الطرق لضمان النجاح في الدراسة هي إنشاء جدول دراسة قوي، ومع ذلك، فإن إنشاء جدول للدراسة قد يكون أصعب مما تعتقد، حيثُ لا يتعين عليك فقط تحديد أولويات الموضوعات أو المواد التي تحتاج إلى دراستها خلال فترة زمنية معينة.

تتمثل نقطة البداية الجيدة في تقسيم المادة إلى أقسام أصغر يمكن التحكم فيها وتخصيص أوقات دراسة محددة لكل مادة. 

قد ترغب في تخصيص المزيد من الوقت للأقسام التي تجدها أكثر صعوبة، مع ترك بعض الوقت أيضًا للاستراحة والاسترخاء لتجنب الإرهاق.

من المهم أيضًا تحديد أولويات موادك من خلال التركيز على الموضوعات الأكثر أهمية أولًا.

قد يتضمن جدول المذاكرة النموذجي لعدة ساعات كل يوم، مع فترات راحة بينها، وتخصيص المزيد من الوقت للمذاكرة في عطلات نهاية الأسبوع.

كيفية إنشاء جدول للمذاكرة؟

يمكن أن يكون إنشاء جدول للمذاكرة طريقة رائعة للبقاء منظمًا والتأكد من تخصيص الوقت الكافي لكل مادة. إليك اقتراح جدولة 8 مواد في الأسبوع قبل الساعة 9:30 مساءً:

  • ابدأ بتقسيم الوقت المتاح لديك إلى كتل يمكن التحكم فيها. على سبيل المثال، يمكنك الدراسة لمدة ساعة واحدة في الصباح، وساعتين بعد الظهر، وساعتين في المساء.
  • بعد ذلك، حدد الموضوعات التي تريد دراستها وفي أي أيام، بالتساوي على مدار الأسبوع لتجنب الإرهاق.
  • تخصيص فترات زمنية محددة لكل موضوع. على سبيل المثال، يمكنك دراسة الرياضيات من الساعة 10 صباحًا إلى 11 صباحًا يومي الإثنين والأربعاء، واللغة الإنجليزية من الساعة 3 مساءً إلى 5 مساءً يومي الثلاثاء والخميس.
  • تأكد من تضمين فترات الراحة في جدولك الزمني لتجنب التعب والبقاء منتعشًا.

وفي النهاية نُشير إلى أنَّ هذا مجرد اقتراح، وقد تحتاج إلى تعديل جدولك الزمني بناءً على احتياجاتك وتفضيلاتك الفردية، وتتمنّى مؤسسة الدستور لطلاب الثانوية العامة التوفيق والنجاح.

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بالإجابات.. رابط نماذج امتحانات الثانوية العامة 2024 pdf من موقع وزارة التربية والتعليم

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 أدبي وعلمي وتوزيع الدرجات لجميع المواد

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