الخميس 20 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ارتفاع أسعار النفط وسط تصاعد توترات الشرق الأوسط

النفط
النفط

شهدت أسواق النفط العالمية، الخميس، ارتفاعًا في الأسعار وسط تصاعد الصراع في الشرق الأوسط، ما أثار مخاوف من اضطرابات في الإمدادات، إضافة إلى ذلك كان هناك ترقب لصدور بيانات المخزونات الأمريكية الأسبوعية والتي من المتوقع أن تُظهر ارتفاعًا في مخزونات الخام عبر البلاد.

أسعار النفط اليوم الخميس

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بواقع 28 سنتًا، أو 0.3%، لتصل إلى 85.57 دولارًا للبرميل، كما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم يوليو بواقع 20 سنتًا، أو 0.4%، لتصل إلى 81.70 دولارًا للبرميل.

أهم العوامل المؤثرة

1. التوترات الجيوسياسية:

شهدت المنطقة الخليجية تصاعدًا في التوترات بين إيران والدول الغربية، مما أثر بشكل مباشر على إمدادات النفط من المنطقة، وقد أسفرت هذه التوترات عن مخاوف من تعطيل الإمدادات النفطية، مما أدى إلى تذبذب الأسعار.

2. بيانات المخزونات الأمريكية:

يترقب المستثمرون صدور بيانات المخزونات الأمريكية من إدارة معلومات الطاقة في وقت لاحق اليوم الخميس، بتأخر يوم عن الموعد المعتاد بسبب عطلة "جونتينث" أمس الأربعاء. 

ووفقًا لبيانات معهد البترول الأمريكي، ارتفعت مخزونات الخام الأمريكي بمقدار 2.264 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في الرابع عشر من يونيو في حين تراجعت مخزونات البنزين، وأثرت هذه الزيادة في المخزونات سلبًا على الأسعار حيث تشير إلى انخفاض الطلب في أكبر مستهلك للنفط في العالم.

3. سياسات أوبك+:

استمرار الدول الأعضاء في أوبك+ في تنفيذ سياسات تقليص الإنتاج لدعم الأسعار لم يكن كافيًا لتحقيق استقرار في الأسعار في ظل التوترات الجيوسياسية وزيادة المخزونات.

4. الأوضاع الاقتصادية العالمية:

تباطؤ النمو الاقتصادي في الصين، ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم، أدى إلى انخفاض الطلب على النفط، ما أثر سلبًا على الأسعار، كما أن المخاوف من دخول الاقتصاد الأمريكي في ركود أثرت على معنويات المستثمرين.

تذبذب أسعار النفط وسط التوترات العالمية خلال الأسبوع الماضى

صناعة البترول فى مصر.. آفاق التعاون مع إفريقيا نحو مستقبل مشرق

وتظل السوق النفطية مليئة بالتحديات والفرص ومن الضروري متابعة تطورات السوق عن كثب لفهم الاتجاهات المستقبلية ستؤثر القرارات الاقتصادية والسياسية العالمية بشكل كبير على مستقبل السوق النفطية.

أسواق النفط اسعار النفط الشرق الأوسط بيانات المخزونات الأمريكية العقود الآجلة لخام برنت خام غرب تكساس الوسيط

الأكثر قراءة

عاجل|أزمة الصفقات تشتعل بين كولر ولجنة التخطيط بالأهلى.. و"الخطيب" يتدخل

قصة "فيديو عين شمس" الذى تسبب فى الهجوم على أحمد العوضى (فيديو)

الرئيس السيسى يوجّه الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة بسرعة ترميم مقبرة الشيخ الشعراوى

من رمي البرتقال إلى رمي الجمرات.. ربح البيع يا عم ربيع (فيديو)

تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيكل اقتصادى مستقل بتوجيهات السيسى.. أبرز المعلومات

شيخ الطريقة الجازولية: نثمن قرار الرئيس السيسى بترميم ضريح "إمام الدعاة"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

لا لتثوير الفكر النقدى لمجرد الحضور الإعلامى

خالد حريب

معارك صادق شرشر وقصيدة نثر العامية

محمد العسيري

الوجع المكشوف فى غزل البنات

أحمد بهاء الدين شعبان

هل تجاوزت "إسرائيل" عتبة "الغموض النووى"؟ (2)

عبد الرحمن باشا

"الهدهد" ودخول إسرائيل لبنان وموقف مصر

آمال مدللى

لماذا يخضع بايدن أمام إسرائيل؟

ماجد حبته

شهداؤنا فى الحج

عبد الرحيم طايع

المُحْبَطُون المُخِيفُون

صور

المصريون يقضون آخر أيام عيد الأضحى المبارك فى حديقة الأسماك

المصريون يحتفلون برابع أيام العيد فى القناطر الخيرية

العيد فرحه.. المصريون يحتفلون برابع أيام عيد الأضحى في الأزهر بارك

محطة تل أبيب

المزيد

تصعيد وتهديدات متبادلة.. إلى أين يتجه التوتر بين حزب الله والاحتلال الإسرائيلى؟

التعليم الفلسطينية: الحرب الإسرائيلية حرمت 39 ألف طالب من امتحانات الثانوية

تقارير عبرية: نتنياهو واصل انتقاد إدارة بايدن رغم تحذيرات وزرائه ومستشاريه