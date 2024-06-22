السبت 22 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الكنيسة القبطية الكاثوليكية تحتفل بذكرى القديس نقولا كاباسيلاس

الكنيسة القبطية الكاثوليكية
الكنيسة القبطية الكاثوليكية

تحتفل الكنيسة القبطية الكاثوليكية، بذكرى القديس نقولا كاباسيلاس، وبهذه المناسبة طرح الأب وليم عبد المسيح سعيد الفرنسيسكاني، نشرة تعريفية قال خلالها إنه ولد في تسالونيكية حوالي العام 1322م. كاباسيلاس اسم عائلة أمّه وهي عائلة قديمة مشهورة. تلقى، منذ الشبابية، إعداده الروحي على يد أحد أبرز الآباء الروحيين في تسالونيكية في زمانه، دوروثاوس فلاتيس. 

وهو أحد تلامذة القديس غريغوريوس بالاماس المقرّبين. تردّد على حلقات الأتقياء من عامة المؤمنين. هؤلاء كانوا يتعاطون صلاة يسوع بإشراف القدّيس إيزيدوروس بوخيراس، البطريرك العتيد، بعد أن تلقى أوّل تعليمه الأدبي والفلسفي لدى عمّه نيلوس كاباسيلاس تابع دروسه في مدرسة الفلسفة في القسطنطينية. هناك حصّل ثقافة أدبية راقية وجعله إعجابه بالكلاسيكيات يُصنّف في الأوساط الإنسانوية دون أن يحيد عن تعليم الكنيسة. خلال إقامته في العاصمة المتملكة نبّهه الجدال الناشب بين غريغوريوس بالاماس وبرلعام في شأن إمكان تأليه الإنسان بالقوى غير المخلوقة للنعمة الإلهية، أقول نبّهه إلى الغاية الأخيرة من الحياة المسيحية، لكنّه انكب بالأكثر على القضايا الاجتماعية والسياسية في عصره. بعد موت الإمبراطور أندرونيكوس الثالث سنة 1341 وُجدت الإمبراطورية في حال من التمزق نتيجة حرب أهلية اندلعت بين مناصري يوحنا الخامس باليولوغوس ومناصري يوحنا كانتاكوزينوس. وتدهورت الأمور بسبب ثورة الغيورين في تسالونيكية على سلطة الإمبراطور والنبلاء.

نيقولاوس، الذي كان يومها في تسالونيكية، توسط في المباحثات بين المتمردين ويوحنا كانتاكوزينوس. سنة 1345 أرسل إلى بيريا سفيراً لدى ابن وممثل كانتاكوزينوس، المدعو مانويل، فحظي بوعد بتقديم شروط مؤاتية لاستسلام المتمردين. غير أن أندراوس باليولوغيوس عارض المشروع، إثر عودته، وهيج الغيورين وسكان الأحياء الفقيرة فهاجموا الحصن الذي كان الوجهاء قد لجاؤا إليه. 

حصلت مذابح بشعة بالكاد أفلت نيقولاوس منها واختبأ في أحد الآبار. غير أنه بقي في تسالونيكية حتى العام 1347 ولا ما يقلقه رغم المودّة التي كان يكنها لكانتاكوزينوس. وإذ أقبل على دراسة أسباب الحرب الأهلية، وضع بضع مقالات ضدّ الربا والظلم الاجتماعي.

لمّا تبوّأ كانتاكوزينوس العرش باسم يوحنا السادس استدعى نيقولاوس إلى القسطنطينية وجعله مستشاره في كل الشؤون الهامة للدولة. وبتأثير مشيريه، نيقولاوس وصديق الطفولة ديمتريوس كيدونس، أسمى الملك الرجال الذين "بلغوا ذروة الحكمة العالمية فلاسفة في العمل أيضاً إذ اختاروا حياة العفّة الحرّة من كل سيئات الزواج". وقد فكر في الاعتزال في دير مانجانيس غير أن الوضع السياسي في تسالونيكية جعله يعدل عن عزمه.

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