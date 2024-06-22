الكاثوليكية تحتفل بذكرى القديس باينو أسقف ورئيس دير ثيروان

تحتفل الكنيسة القبطية الكاثوليكية، بذكرى القديس باينو أسقف ورئيس دير ثيروان، وبهذه المناسبة طرح الأب وليم عبد المسيح سعيد الفرنسيسكاني، نشرة تعريفية قال خلالها انه وُلد القديس باين في فرنسا في القرن السابع، وبعد خدمته كمبشر في با دو كاليه، عُيّن أسقفاً على ثيروان، الأبرشية التي كانت تضم كاليه سابقاً. في قائمة أساقفة المدينة، تم وضعه في المرتبة الخامسة، بعد دراوسيو وقبل رافينجيرو.

استقال القديس باينو من منصب الأسقفية عام 701، بعد اثني عشر عاماً من الأسقفية، ليعتزل في دير فونتانيل في نورماندي. وبعد ثلاث سنوات من تقاعده تولى منصب رئيس الدير وقاد الدير بين عامي 704 و711. حتى أن شهرته وصلت إلى فلوري، بالقرب من أورليان، حيث عيّنه بيبين من هيرستال رئيساً للدير، والقديس باينو هو رئيس الدير الخامس للدير الشهير بالقرب من قرية سان ويندريل راكون (سيديلا) في نورماندي، فونتانيل، الذي أسسه القديس فندريجيسيلو حوالي سنة 648، متبنياً حكم كولومبانوس من بوبيو.

ذُكر القديس باينيو في قائمة رؤساء الأديرة بعد هيلدبيرت الأول وقبل القديس بيغنينيو. ووفقاً لبعض المؤرخين، في نهاية حياته، عُيِّنَ القديس بيني رئيس دير فلوري بالقرب من أورليان من قبل بيبين من هيرستال، والد شارل مارتل. ولكن معظم القوائم الحديثة لسلسلة رؤساء الأديرة لا تذكر اسمه، بحيث أنه في السنوات المعنية كان أدالبيتوس يحكم الدير حتى عام 710 وجيلون حتى عام 729م. في أبرشية كاليه يتم تذكره في 20 يونية. أن شخصية القديس باين تبقى مرتبطة بالسياق الديني والثقافي لعصره، مجسدةً المثل الأعلى للراعي والعالم المكرس للإيمان والمعرفة.

هذا وأيضا تحتفل الكنائس المختلفة في مصر القبطية الارثوذكسية والكاثوليكية والروم الارثوذكس والانجيلية والاسقفية الانجليكانية بعدة مناسبات هامة.