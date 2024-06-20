الخميس 20 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظ الغربية يتابع تعقيم وتطهير المجازر بعد انتهاء ذبح الأضاحي

صورة من الواقع
صورة من الواقع

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ، أعمال النظافة والتعقيم والتطهير الشاملة التي شهدتها مجازر محافظة الغربية،عقب الانتهاء من أعمال ذبح الأضاحي أيام عيد الأضحى المبارك.

وأكد رحمي، أن المجازر قد انتهت أمس من ذبح الأضاحي خلال أيام عيد الأضحى المبارك، وقدمت المجازر كل الخدمات من كشف ظاهري على المواشي، وأعمال الذبح، وكشف على اللحوم، والتطهير قبل وبعد أعمال الذبح مجانًا.

وأشار الدكتور عادل عبدالعزيز، مدير مديرية الطب البيطري، إلى أن المجازر استقبلت ١١٨٦ رأس ماشية خلال أيام عيد الأضحى المبارك، مشيرًا إلى أن المجازر بدأت من اليوم استقبال الماشية الخاصة بالجزارين لذبحها طبقًا للنظام المتبع يوميًا قبل أيام العيد.

أعمال النظافة و التعقيم التطهير الشاملة مجازر محافظة الغربية وكشف على اللحوم التعديات على الأراضي الزراعية

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