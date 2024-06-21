الجمعة 21 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الكنيسة المارونية تحتفل بذكرى مار أوسابيوس رئيس الأساقفة

الكنيسة
الكنيسة

تحتفل الكنيسة المارونية بذكرى مار أوسابيوس رئيس الأساقفة والمعترف، ووُلد هذا القدّيس في مدينة سميساط على نهر الفرات. إِمتاز بالفضيلة والعِلم فأُقيم أسقفًا على مدينته. راح يعلّم تعاليم المجمع النيقاويّ (325) فثار الآريوسيّون عليه. وبما أنّ الملك فالَنْس كان يميل إلى الآريوسيّين نفى بعض رعاة سورية وفينيقية وفلسطين، فكان نصيب الأسقف المنفى. وفي إحدى ليالي سنة 373، صلّى مع إكليروسه وانسلّ ليلاً إلى منفاه. 

ولمَّا علم المؤمنون بنفي راعيهم، لحق به الكثيرون فأَدركوه على الفرات وأخذوا يُلحّون عليه بالعودة فأَقنعهم بالرجوع وتابع سيره إلى المنفى. سنة 375، جلس غرايانس على العرش فأرجع الأساقفة من منفاهم وأَعاد القدّيسَ إلى كرسيِّه باستقبالٍ باهر. وإذ كان يومًا يجتاز المدينة، رشقته امرأة آريوسيّة بقرميدة أصابت رأسه فمات سنة 380.

وبهذه المناسبة القت الكنيسة عظة احتفالية قالت خلالها: بعد محبّتك لربّنا، أنصحك بمحبّة الكنيسة، عروسه. فهي بطريقة ما الحمامة التي ترقد على البيض كي تخرج منه الفراخ الصغيرة الخاصّة بالعريس. اشكر الله دومًا على كونك من أبناء الكنيسة، على مثال هذا العدد الهائل من النفوس التي سبقتنا في هذه الحياة الطوباويّة. ليكن في قلبك الكثير من التعاطف مع الرعاة والمبشّرين والمرشدين الروحيّين؛ فهم موجودون في جميع أنحاء الأرض... صلِّ إلى الله من أجلهم، حتّى إذا ما حصلوا على الخلاص لأنفسهم، أصبحوا مثمرين وأمّنوا الخلاص للنفوس.

صلّوا من أجل الضالين كما من أجل المؤمنين، صلّوا من أجل قداسة البابا ومن أجل جميع المتطلّبات الروحيّة والماديّة للكنيسة؛ فهي أمّنا. ارفعوا أيضًا صلاة خاصّة من أجل كلّ الذين يعملون من أجل خلاص النفوس لمجد الآب.

من جهة اخرى، يحتفل الاقباط الكاثوليك بذكرى الطوباوية بينينا من بريسلاو الراهبة، التي ولدت بين القرنين الثالث عشر والرابع عشر، في فترة شهدت اضطرابات سياسية ودينية كبيرة. انجذبت بينيغنا إلى الحياة التأملية وصرامة الحكم السيسترسي، فانضمت إلى دير تريبنيتز الواقع بالقرب من بريسلاو في بولندا. هناك، كرّست حياتها للصلاة والعمل اليدوي ودراسة الكتاب المقدس، وأصبحت مثالاً للفضيلة والتقوى لأخواتها.

الكنائس المختلفة في مصر الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الكنيسة الكاثوليكية كنيسة الروم الأرثوذكس الكنيسة الانجيلية الكنيسة الأسقفية الكنيسة الأنجليكانية الكنيسة اللاتينية الكنيسة المارونية الكنيسة البيزنطية الكنيسة الكلدانية الكنيسة الارمينية كنيسة الروم الملكيين الكنيسة المشيخية الكنيسة الرسولية الكنيسة المعمدانية الكنيسة الخمسينية كنيسة خلاص النفوس كنيسة نهضة القداسة كنيسة الاخوة الكنيسة البروتستانتية

مواد متعلقة

الكنيسة البيزنطية تحتفل بذكرى القدّيس الرسول يهوذا

الكنيسة اللاتينية تحتفل بذكرى القدّيس رموالدس الأبَّا

ما الرابط بين المصريين القدماء ونهر النيل فى عيد الملاك ميخائيل؟

الكنيسة المارونية تحتفل بذكرى لابى الرسول

الكنيسة القبطية الكاثوليكية تحتفل بذكرى الطوباوية إيلينا أييلو

الكنيسة الكاثوليكية تحتفل بذكرى القديسة أوليفيا من باليرمو العذراء

الكاثوليكية تحتفل بذكرى الطوباوية كونستانس دي كاسترو

الكنيسة البيزنطية تحتفل بذكرى القدّيس الشهيد لاونديوس

الأكثر قراءة

زوجته لم تبلغ عن تعرضها للمعاكسة.. مفاجأة جديدة حول "خناقة" إمام عاشور

الكنيسة تقرر إيقاف القس دوماديوس حبيب.. وأقباط: منحته فرصة أخيرة لمراجعة نفسة

اقتحم المول ومعه 15 شخصًا.. أقوال فرد الأمن عن واقعة إمام عاشور

نكشف موعد الصلح بين إمام عاشور وفرد الأمن بـ"مول الشيخ زايد"

استمرار أزمة المياه في مطروح.. والشركة تكشف عن الأسباب

دقيقة حدادًا ولافتات نعى.. لفتة إنسانية قبل مواجهة الأهلى والداخلية بالدورى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

قراءة الفنجان.. بين الإعلام والإعتام

صفاء النجار

عن الذين لم يأخذوا من حجهم إلا المشقة

ماجد حبته

فيتنام وروسيا.. قلق أمريكي

نرمين يسر

البادئون Starters

حسين دعسة

كيف يحلل توماس فريدمان نهاية السفاح نتنياهو؟!

د. محمد عفيفي

السينما المصرية والقومية «3 - 3»

ماجد حبته

استغلال مشين ليوم اللاجئين

مدحت بشاى

لا لتثوير الفكر النقدى لمجرد الحضور الإعلامى

صور

المصريون يقضون آخر أيام عيد الأضحى المبارك فى حديقة الأسماك

المصريون يحتفلون برابع أيام العيد فى القناطر الخيرية

العيد فرحه.. المصريون يحتفلون برابع أيام عيد الأضحى في الأزهر بارك

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تستدعى سفير أرمينيا عقب الاعتراف بدولة فلسطين

"هارتس" العبرية: جيش الاحتلال يرغب فى إنهاء الحرب على غزة

جيش الاحتلال الإسرائيلى: دمرنا موقعًا داخل المنطقة الإنسانية فى خان يونس