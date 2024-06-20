الكنيسة الكاثوليكية تحتفل بذكرى الطوباوية إيلينا أييلو المؤسسة

تحتفل الكنيسة القبطية الكاثوليكية، بذكرى الطوباوية إيلينا أييلو المؤسسة، وبهذه المناسبة طرح الأب وليم عبد المسيح سعيد الفرنسيسكاني، نشرة تعريفية قال خلالها: وُلدت إيلينا إيميليا آيللو في مونتالتو أوفوغو في كوزنسا في 10 أبريل 1895، ونشأت في بيئة عائلية مسيحية مثالية.

وسرعان ما تيتمت من والدتها. وأثناء مرضها كرّست حياتها للرب بنذور الفقر والعفة والطاعة. بعد الحرب العالمية الأولى والوباء "الإسباني" العظيم، التحقت إيلينا براهبات المحبة للدم الثمين للغاية في نوسيرا دي باغاني في أغسطس 1920م.

تسبب لها مرض تافه لم تعالج منه بشكل جيد في أذى جسدي أدى إلى إخراجها من الدير.

عند عودتها إلى الوطن، طلبت شفاعة القديسة ريتا وحصلت على الشفاء. في نوفمبر 1921، ظهرت الظواهر الصوفية التي رافقتها حتى وفاتها. ظهر بعضها، مثل عرق الدم والوصمات بطريقة خاصة في أيام الجمعة في الصوم الكبير ويوم الجمعة العظيمة. وبسبب هذه الخبرة لآلام المسيح، بدأت في 17 يناير 1928، مع رفيقتها الأولى لويجينا مازا، عملًا في خدمة الفقراء، وخاصة الفتيات المهجورات، في 17 يناير 1928م. لقد عهدت بخطواتها الأولى إلى القديس فرنسيس باولا، شفيع كالابريا، وإلى القديسة تيريز الطفل يسوع، واستلهمت من هاتين الشخصيتين حياة جماعة راهبات الآلام لربنا يسوع المسيح. تدريجيًا تم تنظيم الجماعة، وفي 2 يناير 1948 حصلت على الموافقة البابوية.

كانت المشاركة في آلام المسيح ومحبة جميع المهمشين، المعززة بالصلاة المستمرة والتكريس الحار ليسوع في القربان المقدس، هما نقطتا القوة لدى المؤسِّسة والجماعة الناشئة الذي سرعان ما توسعت من كالابريا في جميع أنحاء إيطاليا وفي بعض البلدان الأجنبية بعد أن هاجرت إلى المناطق الفقيرة في أمريكا اللاتينية. خلال لقائها بالبابا بيوس الثاني عشر خلال يوبيل عام 1950، طلبت إيلينا تأكيدًا حول ما إذا كان هذا العمل وفقًا لقلب الكنيسة.

وقال لها الحبر الأعظم ما يلي: "لن ينتهي عملك لأنه قائم على العناية الإلهية". كانت تحب الأب الأقدس والكنيسة حبًا عميقًا، وكثيرًا ما كانت تكرر على مسامع راهباتها أن واجبهن هو "الإحساس بالكنيسة". لقد كانت ذات روح إفخارستية بامتياز، وكانت تقول: "الإفخارستيا هي الغذاء الأساسي لحياتي، والنفس العميق لروحي، والسر الذي يعطي معنى لحياتي، ولكل أعمال اليوم". إن جاذبيتها تتلخص في العبارة التي كانت ترددها بشكل يكاد يكون طقسيًا: "لا محبة بدون معاناة". توفيت الأخت إيلينا آيللو في روما في 19 يونية 1961 بعد أن عاشت حياة قدّيسة في خدمة الفقراء والأقلّين، لدرجة أن الشعب أطلق عليها في حياتها ومماتها لقب "الراهبة القدّيسة".