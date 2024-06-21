الكنيسة الكاثوليكية تحتفل بذكرى القديس جوزيبي إيزابيل

تحتفل الكنيسة القبطية الكاثوليكية، بذكرى القديس جوزيبي إيزابيل فلوريس فاريلا الكاهن والشهيد.

وبهذه المناسبة، طرح الأب وليم عبد المسيح سعيد الفرنسيسكاني، نشرة تعريفية قال خلالها:

بعد دكتاتورية بورفيريو دياز (1876-1911) كانت هناك فترة من الثورات والحروب الأهلية. خلال هذه السنوات ، كانت ظروف الكنيسة في المكسيك صعبة للغاية ، لا سيما بعد دخول الدستور الجديد المناهض للكتب والدين حيز التنفيذ في 5 فبراير 1917م.



تعرض رجال الدين الكاثوليك للتهديدات والإساءات والمضايقات من قبل الحكومات الماسونية ، والتي وصلت إلى حد العنف والقتل الأكثر وحشية. بعد كل شيء ، كان الكهنة يضطهدون فقط لأنهم كانوا كهنة.

في تعاقب مستمر من الرؤساء المدعوين لقيادة البلاد ، وقتل البعض ، في قبضة الصراعات الداخلية المستمرة ، تم تعيين بلوتاركو إلياس كاليس في عام 1924 ، وعمل من أجل الانتعاش الاقتصادي ، وتعزيز الحركة العمالية ، وفضل توزيع الأراضي للفلاحين ، ولكنه أدى أيضًا إلى تفاقم النضال ضد الكنيسة ، والذي تحول في مناسبات وأوضاع مختلفة إلى اضطهاد حقيقي ؛ واجه الكهنة والعلمانيون الكاثوليك أشد الإلحاد مرارة.

قام البابا القديس يوحنا بولس الثاني في 22 نوفمبر 1992م بتطويب 25 شخص من هولاء المضطهدين من كهنة ورهبان وعلمانيين ،ضحوا بحياتهم بالاستشهاد للدفاع عن الإيمان وتأكيد حضورهم. الكنيسة الكاثوليكية في المكسيك. وفى21 مايو 2000م أعلن البابا نفسه قداسة 25 شخص منهم في ساحة القديس بطرس بالفاتيكان .

وهم : القس كريستوبال ماغالانيس يارا - كاهن الرعية رومان أدام روساليس - كاهن الرعية رودريجو أغيلار أليمان - كاهن الرعية خوليو ألفاريز ميندوزا - كاهن الرعية لويس باتيس ساينز - القس أغوستين كالوكا كورتيس - كاهن الرعية ماتيو لا كروس ألامان دي لا مورا - الكاهن بيدرو إسكيدا راميريز - الكاهن مارغريتو فلوريس غارسيا - الكاهن خوسيه إيزابيل فلوريس فاريلا - الكاهن بيدرو دي خيسوس مالدونادو لوسيرو - الكاهن ديفيد جالفان بيرموديز - الصبي سلفادور لارا بوينتي - الكاهن خيسوس مينديز مونتويا - ليمان مانويل موراليس - الرعية مادريجال - القس ساباس رييس سالازار - القس خوسيه ماريا روبليس هورتادو - الصبي ديفيد رولدان لارا - الكاهن توريبيو رومو غونزاليس - القس جينارو سانشيز ديلغاديلو - القس ديفيد أوريبي فيلاسكو - مساعد القس ترانكويلينو أوبياركو روبلز.

