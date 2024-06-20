الخميس 20 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الكنيسة المارونية تحتفل بحلول الخميس الخامس من زمن العنصرة

الكنيسة المارونية
الكنيسة المارونية

تحتفل الكنيسة المارونية بحلول الخميس الخامس من زمن العنصرة.

وبهذه المناسبة، ألقت الكنيسة عظة احتفالية قالت خلالها: 

من أعالي السَّموات يَهَبُ الربُّ غنى إنعامه لكلِّ الناس. إنّه هو نبع الخلاص والنور الذي تتدفَّقُ منه أعمال الرحمة والخير منذ الأزل. غير أنّ كثيرًا من الناس لا يستلهمون قوّته ونعمته كي يمارسوا الفضيلة بكمالٍ ويحقّقوا معجزات الربّ؛ إنّ من يقوم بذلك فقط هم أولئك الذين وضعوا قراراتهم موضع التنفيذ، وأثبتوا بالأعمال تعلُّقهم بالله، أولئك الذين ابتعدوا تمامًا عن الشرّ، وتمسَّكوا بوصايا الله بشدَّة وصوَّبوا أنظار نفوسهم نحو المسيح، “شَمسُ البِرّ”.

من أعالي السَّموات، يقدِّم  المسيح للذين يناضلون شدَّةَ ساعِدِه، ويناشدهم بهذه الكلمات في الإنجيل: "مَن شَهِدَ لي أَمامَ النَّاس، أَشهَدُ لَه أَمامَ أبي الَّذي في السَّموات". كخادم للربّ، يشهد كلُّ قدّيس من القدّيسين، أمام البشر الفانين، بأنّه ينتمي للمسيح في هذه الحياة العابرة، ويفعل ذلك في فترة زمنيَّة قصيرة وبوجود عددٍ قليل من الناس.

بينما المسيح... يشهد لنا في عالم الحياة الأبديّة، أمام الله أبيه فيما تحيط به الملائكة ورؤساء الملائكة وجميع القوّات السماويَّة، وبحضور جميع البشر من آدم حتّى نهاية الأزمنة. لأنّهم جميعهم سوف يقومون ويَمثلون أمام منبر المسيح الديّان. عندها، في حضور الجميع وعلى مرأى من الجميع، سوف يعرفهم ويكلِّلُ بالمجد أولئك الذين ثبتوا في إيمانهم حتّى النهاية. 

 

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