الخميس 20 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الكنيسة اللاتينية تحتفل بذكرى الشهيد توماس مور

الكنيسة اللاتينية
الكنيسة اللاتينية

تحتفل الكنيسة اللاتينية بذكرى الشهيد توماس مور، وولد توماس مور عام 1477، ودرس في اكسفورد. وتزوج ورزق ابناً وثلاث بنات. كان رئيس الديوان في بلاط الملك. وضع مؤلفات في الحكم الصالح وفي الدفاع عن الدين. بأمر من هنري الثامن الذي عارضه في قضية طلاقه حُكم عليه بالموت في 6 تموز عام 1535.

وبهذه المناسبة القت الكنيسة عظة احتفالية قالت خلالها: هناك صوت واحد فقط يتصاعد من وجه الأرض: صوت المسيح.  يجمع هذا الصوت جميع الأصوات التي ترتفع بالصلاة ويقوم بالتنسيق بينها. الصلاة: هناك أشخاص كثيرون لا يعرفون كيف يصلّون، وآخرون لا يجرؤون على ذلك، والبعض الآخر لا يريد أن يصلّي.  بالشراكة مع القدّيسين، نعمل ونصلّي باسمهم.

نصلّي باسم الذين لا يصلّون. يجب أن تكون الصلاة عملنا. وقد فَهِم الرسل هذا بشكل كامل: عندما تنبّهوا أنّهم قد يضيعون في عدد من الأعمال، قرّروا أن يواظبوا على الصلاة والتبشير بكلمة الله.

يريدنا الله أن نكون أكثر كالأطفال، متواضعين وشاكرين في صلاتنا، وألاّ نحاول الصلاة بمفردنا كوننا ننتمي جميعًا إلى جسد الرّب يسوع المسيح السرّي الذي هو في حالة من الصلاة الدائمة. ليس هنالك "أنا أصلّي"، لكن فيّ ومعي يصلّي الرّب يسوع، وبالتالي فإنّ جسد الرّب يسوع المسيح هو الذي يصلّي.

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