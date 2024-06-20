الخميس 20 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

موعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة 2024 والمراجعة النهائية لمادة الغة العربية

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة

ينطلق ماراثون الثانوية العامة 2024 من السبت القادم ولذلك يمثل موعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة 2024 اهمية لطلاب الصف الثالث الثانوي ولذويهم للاستعداد لامتحانات نهاية العام والتي تحدد مصير الطلبة في الكليات المنشودة.

موعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة 2024 

نوضح في هذا التقرير موعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة 2024 وفق الجدول الرسمي المعلن من وزارة التربية والتعليم عن امتحانات نهاية العام الدراسي 2023/2024 لطلبة الصف الثالث الثانوي.

يكون موعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة 2024 هو السبت 20 يوليو 2024 بعد امتحانات تستغرق شهر تقريبًا تبدأ من السبت القادم 22 يونيو 2024. 

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024

ويكون جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 كالتالي 

السبت 22 يونيو 2024

امتحان مادة اللغة العربية من الساعة 9 وحتى الساعة 12 

الثلاثاء 25 يونيو 2024

امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية من الساعة 9 وحتى الساعة 11 

السبت 29 يونيو 2024

امتحان مادة الفيزياء من الساعة 9 وحتى الساعة 12 

امتحان مادة التاريخ من الساعة 9 وحتى الساعة 12 

الثلاثاء 2 يوليو 2024

امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى من الساعة 9 وحتى الساعة 12

السبت 6 يوليو 2024

امتحان مادة الكيمياء من الساعة 9 وحتى الساعة 12 

امتحان مادة الجغرافيا من الساعة 9 وحتى الساعة 12 

الأربعاء 10 يوليو 2024

امتحان مادة الجيولوجيا من الساعة 9 وحتى الساعة 12 

امتحان مادة الجبر والهندسة الفراغية من الساعة 9 وحتى الساعة 11 

امتحان مادة علم النفس والاجتماع من الساعة 9 وحتى الساعة 12 

السبت 13 يوليو 2024

امتحان مادة  التفاضل والتكامل من الساعة 9 وحتى الساعة 11 

 الأربعاء 17 يوليو 2024

امتحان مادة الأحياء  من الساعة 9 وحتى الساعة 12 

امتحان مادة الاستاتيكا  من الساعة 9 وحتى الساعة 11 

امتحان مادة الفلسفة والمنطق من الساعة 9 وحتى الساعة 12 

السبت 20 يوليو 2024

امتحان مادة الديناميكا من الساعة 9 وحتى الساعة 11

موعد انتهاء امتحانات الثانوية الأزهرية 2024 جميع الشعب

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المراجعة النهائية الثانوية العامة 2024 

يمكن الوصول إلى المراجعة النهائية لمادة اللغة العربية التي تبدأ من السبت القادم في جدول امتحانات الثانوية العامة من خلال الفيديو التالي. 

المراجعة النهائية لامتحانات الثانوية العامة 2024 اللغة العربية 

اقرأ أيضا:

نماذج أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2024 من موقع وزارة التربية والتعليم

رابط تحميل مفاهيم الصف الثالث الثانوي 2024 pdf

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المراجعة النهائية لامتحانات الثانوية العامة اللغة العربية 2024 وتوزيع درجات العربي

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اليوم.. تسليم لجان الثانوية العامة لرجال الشرطة استعدادًا للمواد الأساسية

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