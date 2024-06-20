تزامنًا مع احتفالات عيد الأضحى.. إقبال كبير على إصدارات هيئة قصور الثقافة

تزامنا مع احتفالات عيد الأضحي المبارك، المقدمة برعاية الدكتورة نيفين الكيلاني، وزير الثقافة، طرحت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، مجموعة متنوعة من أحدث الكتب والسلاسل التي أصدرتها هذا العام، بمنفذ بيع الكتب بمسرح السامر بالعجوزة.

في عيد الأضحى.. إقبال كبير على إصدارات هيئة قصور الثقافة

شهد المنفذ إقبالا كبيرا طوال أيام عيد الأضحي، والذي توفر به الهيئة العامة لقصور الثقافة كتبا تتناسب مع جميع المراحل العمرية وبأسعار مخفضة، بإشراف الإدارة العامة للتسويق والمبيعات.

وتتيح هيئة قصور الثقافة، من خلال المنفذ أحدث إصداراتها هذا العام، ومنها: مجموعة عميد الأدب العربي طه حسين: "مستقبل الثقافة في مصر، حديث الأربعاء، دعاء الكروان، المعذبون في الأرض، من حديث الشعر والنثر، وغيرها، ومن كتب سلسلة الذخائر: "طوق الحمامة" لابن حزم، و"البخلاء" للجاحظ، ومن آفاق السينما، "السينما وحضارة مصر القديمة" لسامي حلمي، والدكتور حسين عبدالبصير، بجانب مجموعة روايات سلسلة آفاق عالمية، منها: "مائة عام من العزلة" لماركيز، و"الأحمر والأسود" لستندال، كما تطرح مجموعة أخرى من أحدث الإصدارات منها "تاريخ سيناء القديم والحديث"، لنعوم شقير، مذكرات هدى شعراوي، "موسوعة المستشرقين" لنجيب العقيقي، "أصل الأنواع" لداروين.

كما تتيح الكتب الخاصة بسلاسل: الدراسات الشعبية، حكاية مصر، أصوات أدبية، والفلسفة، بالإضافة إلى إصدارات الهوية ومجلة قطر الندى المخصصة للأطفال.

ومن المقرر أن تواصل هيئة قصور الثقافة إتاحة تلك الإصدارات بمنفذ السامر طوال فترة الإجازة الصيفية، وتعلن كذلك عن عدة معارض أخرى بالمحافظات ضمن مبادرة وزارة الثقافة "ثقافتنا في إجازتنا" في عامها الثاني.

كما تواصل الهيئة تقديم فعالياتها الثقافية والفنية في كافة المواقع والفروع التابعة لها بالقاهرة والمحافظات، إلى جانب استمرارها في عرض أفلام العيد ضمن مشروع سينما الشعب بأسعار رمزية.