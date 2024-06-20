الخميس 20 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تزامنًا مع احتفالات عيد الأضحى.. إقبال كبير على إصدارات هيئة قصور الثقافة

هيئة قصور الثقافة
هيئة قصور الثقافة

تزامنا مع احتفالات عيد الأضحي المبارك، المقدمة برعاية الدكتورة نيفين الكيلاني، وزير الثقافة، طرحت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، مجموعة متنوعة من أحدث الكتب والسلاسل التي أصدرتها هذا العام، بمنفذ بيع الكتب بمسرح السامر بالعجوزة.

 

 

في عيد الأضحى.. إقبال كبير على إصدارات هيئة قصور الثقافة

شهد المنفذ إقبالا كبيرا طوال أيام عيد الأضحي، والذي توفر به الهيئة العامة لقصور الثقافة كتبا تتناسب مع جميع المراحل العمرية وبأسعار مخفضة، بإشراف الإدارة العامة للتسويق والمبيعات.

وتتيح هيئة قصور الثقافة، من خلال المنفذ أحدث إصداراتها هذا العام، ومنها: مجموعة عميد الأدب العربي طه حسين: "مستقبل الثقافة في مصر، حديث الأربعاء، دعاء الكروان، المعذبون في الأرض، من حديث الشعر والنثر، وغيرها، ومن كتب سلسلة الذخائر: "طوق الحمامة" لابن حزم، و"البخلاء" للجاحظ، ومن آفاق السينما، "السينما وحضارة مصر القديمة" لسامي حلمي، والدكتور حسين عبدالبصير، بجانب مجموعة روايات سلسلة آفاق عالمية، منها: "مائة عام من العزلة" لماركيز، و"الأحمر والأسود" لستندال، كما تطرح مجموعة أخرى من أحدث الإصدارات منها "تاريخ سيناء القديم والحديث"، لنعوم شقير، مذكرات هدى شعراوي، "موسوعة المستشرقين" لنجيب العقيقي، "أصل الأنواع" لداروين.  

كما تتيح الكتب الخاصة بسلاسل: الدراسات الشعبية، حكاية مصر، أصوات أدبية، والفلسفة، بالإضافة إلى إصدارات الهوية ومجلة قطر الندى المخصصة للأطفال.

ومن المقرر أن تواصل هيئة قصور الثقافة إتاحة تلك الإصدارات بمنفذ السامر طوال فترة الإجازة الصيفية، وتعلن كذلك عن عدة معارض أخرى بالمحافظات ضمن مبادرة وزارة الثقافة "ثقافتنا في إجازتنا" في عامها الثاني.

كما تواصل الهيئة تقديم فعالياتها الثقافية والفنية في كافة المواقع والفروع التابعة لها بالقاهرة والمحافظات، إلى جانب استمرارها في عرض أفلام العيد ضمن مشروع سينما الشعب بأسعار رمزية.

عيد الأضحى الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة الهيئة العامة لقصور الثقافة عمرو البسيوني

مواد متعلقة

مسارح قصور الثقافة كاملة العدد في عيد الأضحى

الأكثر قراءة

عاجل.. لابيد: إسرائيل لم تعد الحليف الأقرب للولايات المتحدة

تفريغ كاميرات المراقبة لحل لغز العثور على جثة شاب بمياه النيل فى حلوان

موعد إجازة رأس السنة الهجرية 1446.. وتفاصيل هجرة النبي محمد

يورو 2024|الدنمارك تتعادل مع انجلترا فى الشوط الأول

موعد صرف معاشات شهر يوليو 2024 وحقيقة وجود زيادة جديدة

رائدة تنظيم الحج السياحى تطالب بمحاسبة كل من أصدر الباركود لحجاج تأشيرات الزيارة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

السينما المصرية والقومية «3 - 3»

ماجد حبته

استغلال مشين ليوم اللاجئين

مدحت بشاى

لا لتثوير الفكر النقدى لمجرد الحضور الإعلامى

خالد حريب

معارك صادق شرشر وقصيدة نثر العامية

محمد العسيري

الوجع المكشوف فى غزل البنات

أحمد بهاء الدين شعبان

هل تجاوزت "إسرائيل" عتبة "الغموض النووى"؟ (2)

عبد الرحمن باشا

"الهدهد" ودخول إسرائيل لبنان وموقف مصر

آمال مدللى

لماذا يخضع بايدن أمام إسرائيل؟

صور

المصريون يقضون آخر أيام عيد الأضحى المبارك فى حديقة الأسماك

المصريون يحتفلون برابع أيام العيد فى القناطر الخيرية

العيد فرحه.. المصريون يحتفلون برابع أيام عيد الأضحى في الأزهر بارك

محطة تل أبيب

المزيد

سياسى فلسطينى لـ"الدستور".. حل مجلس الحرب وتشكيل مجلس أمنى مصغر يعكس تخبط نتنياهو

تصعيد وتهديدات متبادلة.. إلى أين يتجه التوتر بين حزب الله والاحتلال الإسرائيلى؟

التعليم الفلسطينية: الحرب الإسرائيلية حرمت 39 ألف طالب من امتحانات الثانوية