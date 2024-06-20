حماس تدمر دبابتى ميركافا في مخيم الشابورة.. وتقتل جنود الاحتلال من مسافة صفر

أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم، استهداف دبابتي "ميركافا" لجيش الاحتلال الإسرائيلي بقذائف "الياسين 105" في مخيم الشابورة بمدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وأوضحت كتائب القسام في بيان لها أنه بعد استهداف الدبابتين فرّ طاقمهما داخل أزقة المخيم ولاحقهما مجاهدو القسام وأجهزوا على عدد منهم من المسافة صفر.

وتعرض جيش الاحتلال لخسائر فادحة منذ بداية العدوان على قطاع غزة في السابع من أكتوبر 2023، وتصاعدت خسائره مع إصراره على اجتياح مدينة رفح الفلسطينية جنوب قطاع غزة بزعم ملاحقة كتائب وقادة حماس وتحرير المحتجزين الإسرائيليين لدى المقاومة.

حماس تتمسك بحق عودة جميع اللاجئين الفلسطينيين

وقالت حركة حماس، في وقت سابق اليوم، إن حق عودة جميع اللاجئين من أبناء الشعب الفلسطيني إلى ديارهم التي هجّروا منها قسرا وظلما وعدوانا، هو حق مقدس، تتوارثه الأجيال الفلسطينية، وغير قابل للتنازل أو التفاوض.

وقالت حماس في تصريح صحفي، بمناسبة اليوم العالمي للاجئين، إن "معركة طوفان الأقصى المتواصلة أعادت لقضية اللاجئين الفلسطينيين حضورها العالمي".

وجددت حماس رفضها القاطع كل الحلول الرامية لإسقاط هذا الحق الوطني المشروع، الذي كفتله كل المواثيق والقوانين الدولية، مشددةً على أن الشعب الفلسطيني سيواصل في كل ساحات الوطن وخارجه مقاومتهم الشاملة، حتى انتزاع حقوقهم كافة.

واستهجنت كل محاولات الاحتلال بدعم من الإدارة الأمريكية إلى شطب وتغييب وإلغاء دور وكالة (أونروا)، موضحة أن المسئولية المباشرة الواقعة عليها تتمثل في تقديم خدماتها لكل اللاجئين الفلسطينيين، بشكل مستمر، خصوصا في قطاع غزة في ظل فصول حرب الإبادة الجماعية التي ترتكب ضد المدنيين العزل واللاجئين والنازحين.

ودعت حماس اللاجئين الفلسطينيين في الداخل والشتات، إلى تعزيز وحدتهم وتلاحمهم الوطني، وتمتين أواصر التعاون والتكافل، في مواجهة مخططات الاحتلال ومشاريعه العدوانية، والإبقاء على مخيماتهم أيقونة للمقاومة والوحدة وتمسّكا بالحقوق والثوابت حتى التحرير والعودة.