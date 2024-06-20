كيف يسهم نوع الدقيق فى ضبط نظامك الغذائى؟

النظام الغذائي وإدارة الوزن وجهان لعملة واحدة، وهى من المعلومات المؤكدة والمقبولة المتعلقة بالصحة واللياقة البدنية والتي بدأ الكثيرون يدركونها في الآونة الأخيرة، يمكن في كثير من الأحيان تسهيل تحقيق الوزن الصحي والحفاظ عليه من خلال اتخاذ خيارات غذائية ذكية، بما في ذلك أنواع الدقيق المستخدمة في الطهي والخبز، تتم معالجة الدقيق الأبيض التقليدي بشكل كبير وغالبًا ما يتم تجريده من العناصر الغذائية، ما يسهم في ارتفاع نسبة السكر في الدم وزيادة الوزن. ولحسن الحظ، هناك العديد من بدائل الدقيق الصحية التي لا تدعم فقدان الوزن فحسب، بل توفر أيضًا فوائد صحية إضافية.

دقيق القطيفة

يحتوي دقيق القطيفة على جميع الأحماض الأمينية الأساسية التسعة، وهو يدعم صحة الجهاز الهضمي ويساعد في الحفاظ على مستويات السكر في الدم مستقرة، دقيق القطيفة مليء بالحديد والمغنيسيوم والفوسفور وفيتامينات ب، يمكن استخدام دقيق القطيفة في الخبز الخالي من الغلوتين للخبز والكعك والفطائر، يمتزج جيدًا مع أنواع الدقيق الأخرى الخالية من الغلوتين لتحسين نسيج ونكهة المخبوزات.

دقيق اللوز

يحتوي دقيق اللوز على نسبة منخفضة من الكربوهيدرات، مما يساعد على استقرار مستويات السكر في الدم وتقليل ارتفاع الأنسولين، وهو أمر ضروري لإدارة الوزن، توفر الدهون الصحية ومحتوى البروتين الموجود في دقيق اللوز الشعور بالشبع، وتبقيك ممتلئًا لفترة أطول وتقلل من السعرات الحرارية الإجمالية، وهي مليئة بفيتامين E والمغنيسيوم ومضادات الأكسدة التي تدعم الصحة العامة. يمكن استخدامه في الخبز، وكخبز للحوم والخضروات، وفي صنع الفطائر والفطائر.

دقيق الشوفان

دقيق الشوفان غني بالألياف القابلة للذوبان، وخاصة بيتا جلوكان، والتي يمكن أن تساعد في تقليل الشهية وتحسين التحكم في نسبة السكر في الدم وخفض مستويات الكوليسترول، في حين أنه يحتوي على نسبة عالية من الكربوهيدرات مقارنة بدقيق اللوز أو جوز الهند، إلا أن محتوى الألياف يساعد على تخفيف ارتفاع نسبة السكر في الدم، يوفر دقيق الشوفان كمية جيدة من البروتين والفيتامينات والمعادن، بما في ذلك الحديد والمغنيسيوم، يمكن استخدام دقيق الشوفان في خبز البسكويت والخبز والفطائر، كما يمكن استخدامه أيضًا كمكثف للحساء والصلصات. يمكنك صنع دقيق الشوفان في المنزل عن طريق طحن الشوفان في الخلاط أو معالج الطعام.